Donald Trump ile Mark Rutte arasında kritik görüşme: İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çekilme tehdidi sonrası Beyaz Saray'da kritik bir görüşme yaşandı. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkanı, "İhtiyacımız olduğumuzda NATO yanımızda değildi" diyerek eleştirilerini sürdürdü. Rutte ise Trump'a destek vererek bazı ülkelerin sınavı geçemediğini söyledi.

Başkanı , Beyaz Saray'da Genel Sekreteri ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. eksenli gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın durumu ve NATO-ABD ilişkilerinin ele alındığı değerlendirilen görüşme sonrası Trump’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kritik görüşmede, Trump'ın NATO'nun ABD'ye yeterince destek vermediği yönündeki eleştirileri ve Rutte'nin bu eleştirilere kısmen hak vermesi öne çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede İran eksenli gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve NATO-ABD ilişkileri ele alındı.
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ihtiyaç duyulduğunda NATO'nun yanlarında olmadığını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, CNN'e verdiği demeçte Trump'ın NATO'daki müttefiklerine yönelik eleştirilerine hak verdiğini ve bazı NATO üyesi ülkelerin sınavdan geçemediğini söyledi.
NATO Sözcüsü Allison Hart, Rutte ve Trump'ın ittifakın ortak güvenliğiyle ilgili konularda samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Rutte'nin daha güçlü ve daha adil bir ittifak için çaba göstermenin önemini vurguladığını belirtti.
TRUMP YİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Truth sosyal medya platformunda büyük harflerle mesaj yayınlayan Donald Trump, "İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi, ve tekrar ihtiyacımız olursa yine yanımızda olmayacak. Grönland’ı hatırlayın, o kocaman, kötü yönetilen buz kütlesini" ifadelerini kullandı.

RUTTE TRUMP'A DESTEK VERDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ABD medyasından CNN'e yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın NATO'daki müttefiklerine yönelik eleştirilerine hak verdiğini belirtti. NATO üyesi bazı ülkelerin sınavdan geçemediğini belirten Rutte, Trump'a destek verdi.

NATO'DAN 'ADİL İTTİFAK' ÇAĞRISI

Beyaz Saray'daki kritik görüşmeye ilişkin bir açıklama da NATO Sözcüsü Allison Hart'tan geldi.

Rutte ve Trump’ın İran meselesi de dahil olmak üzere ittifakın ortak güvenliğiyle ilgili çeşitli konularda samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini duyuran Allison Hart, "Genel Sekreter Rutte, müttefiklerin daha güçlü ve daha adil bir ittifak oluşturmak için çaba göstermeye devam etmesinin önemini vurguladı" ifadelerini kullandı.

