Donald Trump ile Mark Rutte arasında kritik görüşme: İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. İran eksenli gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın durumu ve NATO-ABD ilişkilerinin ele alındığı değerlendirilen görüşme sonrası Trump’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Truth sosyal medya platformunda büyük harflerle mesaj yayınlayan Donald Trump, "İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi, ve tekrar ihtiyacımız olursa yine yanımızda olmayacak. Grönland’ı hatırlayın, o kocaman, kötü yönetilen buz kütlesini" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ABD medyasından CNN'e yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın NATO'daki müttefiklerine yönelik eleştirilerine hak verdiğini belirtti. NATO üyesi bazı ülkelerin sınavdan geçemediğini belirten Rutte, Trump'a destek verdi.
Beyaz Saray'daki kritik görüşmeye ilişkin bir açıklama da NATO Sözcüsü Allison Hart'tan geldi.
Rutte ve Trump’ın İran meselesi de dahil olmak üzere ittifakın ortak güvenliğiyle ilgili çeşitli konularda samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini duyuran Allison Hart, "Genel Sekreter Rutte, müttefiklerin daha güçlü ve daha adil bir ittifak oluşturmak için çaba göstermeye devam etmesinin önemini vurguladı" ifadelerini kullandı.