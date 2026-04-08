Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. İran ile ilan edilen ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Dünya için zorlu geçen 40 günün ardından açılan bu pencere kalıcı barış için değerlendirilmeli" uyarısında bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 18:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, bölgelerindeki güncel gelişmeleri ve İran bağlamında ilan edilen ateşkesten memnuniyetlerini ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralanan fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle yürütülen çözüm çabalarına desteğinin artarak süreceği vurgulandı.
"ATEŞKESTEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ"

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanımız, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

