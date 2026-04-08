Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Romanlar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:
Roman vatandaşlarımızın, can kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü tebrik ediyorum.
Binbir renk, tek millet olduğumuz, aynı bağın gülü olduğumuz tüm Roman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Kırklareli ve Edirne başta olmak üzere birçok şehirde Romanlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.