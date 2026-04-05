Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının bayramını tebrik etti. Erdoğan, ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, tüm vatandaşların sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışmanın örnek olmaya devam ettiğini belirtti. Toplumsal huzurun teminatı olarak gördüğü barış iklimini güçlendirme kararlılığını vurguladı. Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortusunu kutladı. Mesajında, bölgelerdeki sancılı ve sıkıntılı dönemlere dikkat çekti. Paskalya Yortusunun bölgelerde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diledi.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

“Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum. Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor.

Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum.”