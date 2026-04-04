Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas heyetini kabul etti. Kabulde Gazze'deki süreç görüşüldü.
Öte yandan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürerken bir yandan anlaşmanın uygulanmasına yönelik diplomatik girişimler devam ediyor.
Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün arabulucuların katılımıyla ateşkesin uygulanmasına ilişkin temaslar yapıldı. Görüşmelere, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov da katıldı.
Kahire el-İhbariyye kanalının haberine göre, müzakerelerde genel olarak olumlu bir atmosferin hakim olduğu, tarafların Gazze’ye ilişkin “ABD Başkanı Donald Trump’ın planının” tüm maddelerinin uygulanması için çalışma konusunda istekli oldukları belirtildi.
Hamas’ın da Şarm el-Şeyh Zirvesi’nin çıktıları ile Trump’ın Gazze planının hayata geçirilmesinde ısrarcı olduğu ifade edildi.
Yürütülen temasların Filistin halkına destek verilmesi, Gazze’deki sıkıntıların sona erdirilmesi ve bölgede kalıcı sükunetin yeniden sağlanması amacı taşıdığını aktaran kaynaklar, Hamas ve Filistinli grupların, ateşkes anlaşmasının bütün aşamalarının uygulanmasına yönelik adımları tamamlama konusunda ciddi olduklarını vurguladıkları kaydedildi.