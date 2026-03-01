Menü Kapat
 Banu İriç

İsrail yine Gazze'yi açlığa hapsetti: İran'ı bahane edip hepsini kapattı

İsrail ordusu İran misillemelerini bahane ederek Gazze halkını bir kez daha hapsetti. Yayaların sınırlı geçişine olanak sağlayan ve insani temel ihtiyaçların geçişini sağlayan Refah Sınır Kapısı dahil tüm sınır kapılarını kapattı.

İsrail yine Gazze'yi açlığa hapsetti: İran'ı bahane edip hepsini kapattı
AA
01.03.2026
01.03.2026
ordusu, İran'ın misillemelerini gerekçe göstererek yayaların sınırlı geçişine açık olan Sınır Kapısı dahil Şeridi'ne açılan tüm kapıları kapattı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarının kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

İsrail'in tüm sınır kapılarını kapatma kararının halihazırda açlıkla boğuşan Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceği iddia edildi.

İsrail yine Gazze'yi açlığa hapsetti: İran'ı bahane edip hepsini kapattı

2 ŞUBAT'TA YAYALARA AÇILMIŞTI

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat’ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.​​​​​​​

