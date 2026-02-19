Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu! Görev alacakları kent de açıklandı

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında İsrail'in harabeye çevirdiği Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke açıklandı. Öte yandan askerlerin ilk olarak Refah kentinde konuşlanacağı öğrenildi.

19.02.2026
19.02.2026
ABD’nin başkenti Washington DC’de Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısı yapıldı. Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı Jasper Jeffers, Gazze için asker gönderecek ülkeleri açıkladı.

Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk’un Gazze’ye asker göndermeyi taahhüt ettiğini belirten Jeffers "Bugün, ilk beş ülkenin ISF (Uluslararası İstikrar Gücü) için asker göndermeyi taahhüt ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum: Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk. Mısır ve Ürdün ise polis eğitimi için taahhütte bulundu" dedi.

ASKERLER REFAH KENTİNDE KONUŞLANACAK

Jeffers, ayrıca ISF'nin ilk olarak Gazze'nin güneyindeki kentinde konuşlanarak polis eğitimi vermeye başlayacağını ve kontrol alanının bölge bölge genişleyeceğini söyledi. Jeffers, uzun vadeli planın Gazze’ye 20 bin ISF askeri konuşlandırmak ve 12 bin polisi eğitmek olduğunu belirtti.

GAZZE'DE POLİS GÜCÜ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, ise bugün Gazze Şeridi’nde yeni geçici polis teşkilatına yönelik başvuruların başladığını belirterek, "Filistin polis gücü için işe alım sürecini başlattık ve ilk birkaç saat içinde, Gazze'de kurulacak yeni geçici Filistin polis gücüne katılmak için 2 bin kişi başvurdu" dedi.

