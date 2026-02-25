Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Netanyahu İsrail'in Gazze'de yaptıklarını unutup Osmanlı'ya 'işgalci' dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin Filistin'de yaptıklarını hesaba katmadan Osmanlı Devleti'ne dil uzattı. Gazze'deki binlerce canın ölümünden sorumlu başbakan, Osmanlı'ya "işgalci" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Netanyahu İsrail'in Gazze'de yaptıklarını unutup Osmanlı'ya 'işgalci' dedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 23:25

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ziyareti kapsamında Meclisi'nde düzenlenen özel oturumda konuşan , Hindistan askerlerinin Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine yardım ettiğini iddia etti.

"HİNDİSTAN ASKERLERİ İSRAİL'İN ÖZGÜRLÜĞÜNE YARDIM ETTİ"

Birinci Dünya Savaşı sırasında İsrail diye bir devlet bulunmamasına ve Filistin'deki Yahudi nüfusunun çok sınırlı olmasına rağmen, o dönemde İngiliz ordusu saflarında Osmanlı'ya karşı Filistin'de savaşan Hindistanlı askerlerin "kendilerinin (İsrail'in) özgürlüğüne yardım ettiğini" savunan Netanyahu, 'ni "işgalci" olmakla suçladı.

Netanyahu İsrail'in Gazze'de yaptıklarını unutup Osmanlı'ya 'işgalci' dedi

Netanyahu, "Birinci Dünya Savaşı'nda biz henüz Osmanlı işgali altındayken bu ülkeyi özgürleştirmemize yardım edenler içinde Yahudi savaşçıların da bulunduğu İngiliz ordusu ve Hintli askerler ve komutanlardı." ifadesini kullanarak "Hindistan askerlerinin bizim için can vermesini unutmayacağız." iddiasında bulundu.

"HİNDİSTAN'DAN ETİYOPYA'YA UZANAN İMPARATORLUK"

Hindistan'ın yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla dev bir güç olduğunu söyleyen Netanyahu, İsrail'in ise küçük olmasına rağmen bir süper güç olduğunu savundu.

Netanyahu, Hindistan ile bir ittifak kuracaklarını belirterek Tevrat'a atıfla "Hindistan'dan Etiyopya'ya uzanan" imparatorluktan söz etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti! Uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail ile el sıkışan ülkeler! Netanyahu yeni 'altıgen ittifak ekseni'ni açıkladı
ETİKETLER
#İsrail
#netanyahu
#Osmanlı Devleti
#Birinci Dünya Savaşı
#Hindistan Askerleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.