Donald Trump ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme! Barış mesajı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü.

"BARIŞ GETİRECEK BİR GÖRÜŞME DEĞİL"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Donald Trump, görüşmenin iyi geçtiğini belirtirken, bu temasın hemen bir barış getirmeyeceğini ifade etti.

PUTİN: UKRAYNA'NIN SALDIRISINA CEVAP VERECEĞİM

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde Ukrayna’nın Rus havaalanlarına düzenlediği İHA saldırılarına cevap vermek zorunda olduğunu çok net şekilde ifade ettiğini de açıkladı.

PUTIN İRAN GÖRÜŞMELERİNE KATILACAK

Donald Trump, Vladimir Putin ile görüşmede ayrıca İran'la ilgili gelişmeleri de ele aldı. Donald Trump, Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin görüşünü aktarırken, Putin görüşmelere dâhil olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer anlaşma teklifine ilişkin karar verme konusunda yavaş davrandığını dile getirirken, hızlı bir cevaba ihtiyaç olacağını ifade etti.