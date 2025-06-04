Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy ateşkes önerdi Rus lider Putin'den cevap geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve yapılması ve ateşkes sağlanması konusunda şüphe duyduğunu açıkladı. Putin, "Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor" dedi.

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...