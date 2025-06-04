Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy ateşkes önerdi Rus lider Putin'den cevap geldi

İstanbul
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin ateşkes önerisine cevap veren Rus lider, ateşkes olasılığından şüpheli olduğunu söyledi. Putin, ''Terör üzerine bahis oynayanlarla kim müzakere eder'' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve yapılması ve ateşkes sağlanması konusunda şüphe duyduğunu açıkladı. Putin, "Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor" dedi.
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