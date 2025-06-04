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 | Berrak Arıcan

Ukrayna lideri Zelenskiy olası liderler zirvesi öncesinde ateşkes önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olası bir liderler zirvesi öncesinde ateşkes önerdi. Zelenskiy, 7-8 Haziran tarihleri ​​arasında Rusya ile esir takası kapsamında 500 esirin ülkeye döneceğini duyurdu.

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Ukrayna lideri Zelenskiy olası liderler zirvesi öncesinde ateşkes önerdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 16:40

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, liderler zirvesi gerçekleştirilene kadar ateşkes önerdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya önerilerinin kabul edilemez olduğun söyleyen Zelenskiy, "İstanbul toplantıları karar alınamayan bir düzeyde devam ediyor ve bu anlamsız. Ukrayna liderler zirvesine her an hazırdır" açıklamasını yaptı.

Ukrayna lideri Zelenskiy olası liderler zirvesi öncesinde ateşkes önerdi

Liderler zirvesi gerçekleşene kadar sürecek bir ateşkes önerisinde bulunan Zelenskiy, "Biz Rusya'dan aslında bir memorandum almadık, bir ültimatom aldık" dedi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME PEK OLASI DEĞİL

Öte yandan geçtiğimiz gün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin mümkün olduğunu söylese de 'Putin-Trump ve Zelenskiy' görüşmesinin pek olası olmadığını ifade etti.

Ukrayna lideri Zelenskiy olası liderler zirvesi öncesinde ateşkes önerdi

Peskov, "İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması konusunda henüz bir anlaşma yok. Ancak gerekirse böyle bir görüşme üzerinde hızla anlaşmaya varılacak" dedi.
"Putin, uygun şekilde hazırlanmaları halinde çeşitli üst düzey temaslara hazır" diyen Rus Sözcü, "Putin-Trump-Zelenskiy'in yakın gelecekte yüz yüze görüşme yapmaları pek olası değil" ifadelerini kullandı.

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#ukrayna
#rusya
#ateşkes
#vladimir zelenskiy
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