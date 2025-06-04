Ukrayna lideri Zelenskiy olası liderler zirvesi öncesinde ateşkes önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, liderler zirvesi gerçekleştirilene kadar ateşkes önerdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya önerilerinin kabul edilemez olduğun söyleyen Zelenskiy, "İstanbul toplantıları karar alınamayan bir düzeyde devam ediyor ve bu anlamsız. Ukrayna liderler zirvesine her an hazırdır" açıklamasını yaptı.

Liderler zirvesi gerçekleşene kadar sürecek bir ateşkes önerisinde bulunan Zelenskiy, "Biz Rusya'dan aslında bir memorandum almadık, bir ültimatom aldık" dedi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME PEK OLASI DEĞİL

Öte yandan geçtiğimiz gün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin mümkün olduğunu söylese de 'Putin-Trump ve Zelenskiy' görüşmesinin pek olası olmadığını ifade etti.

Peskov, "İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması konusunda henüz bir anlaşma yok. Ancak gerekirse böyle bir görüşme üzerinde hızla anlaşmaya varılacak" dedi.

"Putin, uygun şekilde hazırlanmaları halinde çeşitli üst düzey temaslara hazır" diyen Rus Sözcü, "Putin-Trump-Zelenskiy'in yakın gelecekte yüz yüze görüşme yapmaları pek olası değil" ifadelerini kullandı.