Ukrayna'nın büyük saldırısının ardından İngiltere'den 100 bin dron desteği

Ukrayna'nın, Rusya'ya gizlice soktuğu dronlarla 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını imha etmesinin ardından İngiltere'den dikkat çeken bir destek geldi. İngiltere Savunma Bakanı John Hegley, Ukrayna'ya 100 bin dron verileceğini açıkladı.

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya'yı gafil avladı. Rusya'ya gizlice onlarca dron sokan Ukrayna, 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını imha etti. Ukrayna'nın bu büyük saldırısının ardından İngiltere, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi açıkladı.



İngiltere, insansız hava araçlarının savaşlarda yeni bir çağ açtığına dikkatleri çekerek 2026 Nisan ayında sona erecek mali yıl bitimine kadar Ukrayna’ya 100 bin dron göndereceği açıkladı.

UKRAYNA İHA SAYISINI 10'A KATLAYACAK

Konuya ilişkin açıklamada İngiltere Savunma Bakanı John Healey’den geldi. İngiltere hükümeti, temin edeceği 350 milyon sterlin değerinde insansız hava aracı yardımının, Ukrayna’ya sağlanması planlanan 4.5 milyar sterlin değerine ulaşan daha geniş bir askeri destek planının bir parçası olduğunu aktardı. İngiltere’nin vereceği 100 bin dronun Ukrayna’nın envanterindeki insansız hava aracı sayısını 10’a katlayacağı bildirildi.

140 BİN TOP MERMİSİ GÖNDERMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in Ukrayna’ya yapılacak desteği Brüksel’de bugün düzenlenecek olan ve 50 ülkenin katılacağı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısında açıklaması bekleniyor. Healey, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "İngiltere bu yıl yüzbinlerce insansız hava aracı tedarik ederek ve kritik öneme sahip topçu mühimmatı sevkiyatında büyük bir dönüm noktasına ulaşarak Ukrayna’ya olan desteğini arttırıyor" dedi.

Dron teslimatına ek olarak İngiltere’nin ocak ayından bu yana 140 bin top mermisi sevkiyatı gerçekleştirdiğini kaydeden İngiliz Savunma Bakanı, Ukraynalı askerlerin eğitimi için bu yıl 247 milyon sterlin daha harcama yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

KAMYONLARA GİZLENMİŞ DRONLARLA SALDIRI

Ukrayna’nın Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerine düzenlediği ve 40’tan fazla Rus bombardıman uçağını vurduğu saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların daha önce Rusya’ya sokulduğu belirtilerek, dronların daha sonra Rusya’ya sokulan ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı.

RUSYA'NIN 40'TAN FAZLA UÇAĞI İMHA EDİLDİ

Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı.

Ukrayna’nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya’ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.