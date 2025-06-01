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 | Berrak Arıcan

İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna'dan Rusya'ya 'büyük' saldırı: 40'tan fazla uçak vuruldu

İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna, Rusya'nın iç bölgelerinde bulunan hava üslerine saldırı düzenledi. Saldırıda ''40'tan fazla'' Rus bombardıman uçağı vuruldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 16:32

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde adres yeniden İstanbul olarak belirlendi. Yarın İstanbul'da başlaması beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna, Rusya'nın bombardıman uçaklarını hedef aldı. Ukrayna’dan Rusya hava üslerine saldırı geldi. Ukrayna basınına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerindeki "40’tan fazla" Rus bombardıman uçağını vurduğu açıkladı.

İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna'dan Rusya'ya 'büyük' saldırı: 40'tan fazla uçak vuruldu

''BÜYÜK ÇAPLI ÖZEL OPERASYON''

SBU’ya bağlı bir kaynak, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Düşmanın stratejik bombardıman uçakları Rusya’da topluca yanıyor. Bu, SBU’nun özel bir operasyonunun sonucudur. Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu’nun iç hatlarında düşman bombardıman uçaklarını imha etmeye yönelik büyük çaplı bir özel operasyon yürütüyor" dedi.

İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna'dan Rusya'ya 'büyük' saldırı: 40'tan fazla uçak vuruldu

''40'TAN FAZLA UÇAK VURULDU''

SBU’ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna şehirlerini bombalayan uçaklar üzerinde pratik yaptığını aktaran kaynak, "Şu anda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna'dan Rusya'ya 'büyük' saldırı: 40'tan fazla uçak vuruldu


Rusya’nın İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Sredny köyündeki bir askeri birliğe İHA saldırısı düzenlendiğini doğrularken, saldırıya yönelik ayrıntı vermedi.

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