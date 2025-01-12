Donald Trump ilk gün kolları sıvayacak! Koltuğuna oturduğunda yapacağı ilk işi açıkladı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

12 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:58

ABD'nin 47. seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve başlayacağı gün enerji geliştirme, sınır güvenliği, sınır dışı etme ve ülkenin diğer öncelikli konuları kapsamında kolları sıvayacağını dile getirdi. Daha ilk günden 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmaya hazırlandığını da ifade etti.

ABD​'nin seçilmiş 47. Başkanı Donald Trump, Capitol Hill'de düzenlenen özel toplantıda, Cumhuriyetçi senatörlere, göreve başlayacağı 20 Ocak 2025 tarihinde sınır güvenliği, sağlık ve eğitim gibi alanlarda ülkenin "öncelikli" meselelerine ilişkin 100'ün üzerinde başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını dile getirdi. Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller, oluşturulması planlanan başkanlık kararnamelerinin değerlendirildiği özel toplantıda, senatörlere sınır güvenliği ve göç politikalarına ilişkin alınacak önlemleri açıkladı. 1 MİLYON GÖÇMENE KARŞI TEDBİR ALACAK ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ise, Trump yönetiminin öncelikli olarak ülkeye giriş yapan, suç işlemiş veya mahkemeler tarafından ABD'de yaşaması uygunsuz bulunan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik tedbirler alacağını belirtti. İlgili Haberler Trump ne zaman göreve gelecek belli oldu ABD'deki Los Angeles yangınındaki ihmaller zinciri: Fatura 2 isme kesilecek! Trump 'istifa' istedi