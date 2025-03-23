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 | Murat Makas

Donald Trump Kanada'yı karıştırdı! Erken seçim için tarih verdiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi polemiği ve gümrük uygulamaları Kanada'yı karıştırdı. Kanada'nın yeni Başbakanı Carney, 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

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Donald Trump Kanada'yı karıştırdı! Erken seçim için tarih verdiler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 20:52

ABD Başkanı Donald Trump ile başlayan siyasi polemik Kanada’da karışıklığa neden oldu. Trump’ın uyguladığı vergi politikaları Kanada’nın tepkisini çekmeye devam ediyor. Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

ERKEN SEÇİM KARARI

Liberal Parti lideri Carney, parlamentoyu feshetmek için genel vali ile görüşmesinin ardından Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan (Donald) Trump'ın haksız ticaret eylemleri ve egemenliğimize yönelik tehditleri nedeniyle hayatımızın en önemli kriziyle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.
"Kanadalılardan Başkan Trump'la başa çıkmak ve herkes için işe yarayan yeni bir Kanada ekonomisi inşa etmek için güçlü ve olumlu bir yetki istiyorum." diyen Carney, ülkede bir değişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ABD İLE KANADA ARASINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı. Kanada'yı 51. eyalet yapma isteğini defalarca yineleyen Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.
Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.
Beyaz Saray, 12 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda bu ülkeyi uyarmıştı.

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