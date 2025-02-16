Donald Trump kendini adeta 'kahraman' ilan etti! Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke ikiye bölündü

ABD Başkanı Donald Trump'ın neredeyse her hamlesi ülkeyi ayağa kaldıran cinsten. ABD'de Trump'ın yasaları ihlal ettiği tartışılırken, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Trump, Napolyon'a atfedilen sözle cevap verdi. Trump, ''Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasağı çiğnemez'' derken kendisini adeta 'kahraman' ilan etti. Trump, yasaları ihlal etmediğini savundu.

1804'te kendisini imparator ilan etmeden önce çıkardığı "Napolyon Yasaları" ile ilişkilendirilen sözü kullanan Trump, kendisinin "Amerika'yı kurtardığını" ve bu süreçteki eylemlerinin "yasaları ihlal etmediğini" ima etti.

TRUMP'A 'DİKTATÖRYAL' TEPKİSİ

Trump'ın X hesabından da paylaştığı sözün altına çok sayıda kişi destek mesajı bırakırken, aralarında bazı Demokrat Kongre üyelerinin de olduğu daha liberal kesimler ise bu sözün "diktatöryal" anlam taşıdığını savunarak Trump'a tepki gösterdi.

Öte yandan Amerikan kamuoyunda son haftalarda Trump'ın yürütme erkinin yasal sınırlarını zorladığı ve özelikle Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Elon Musk'ın bazı adımlarının yasaları ihlal ettiği yönündeki tartışmalar gündemin ana başlıklarından biri olmuştu.