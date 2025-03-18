Donald Trump Kırım ilhakına göz yumacak! Putin ikna olmazsa ABD'nin B planı da hazır

Tüm gözler sadece 24 saat içinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirebileceğini iddia eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine çevrildi. ABD medyası, Trump'ın Rusya'yı ikna etmek için Kırım ilhakına göz yumacağını yazdı. Rus lider Putin, anlaşmayı kabul etmezse ABD'li liderin B planı da hazır.

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için görüşecek. Tüm gözler bu görüşmeye çevrilmişken Trump'ın, Rus lider Putin'i ikna etmek için ne sunacağını ABD medyasından Semafor yazdı. Trump, Putin'e 'Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı' teklif edecek. Semafor'un iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray, Birleşmiş Milletleri de Kırım'ın ilhakının kabul edilmesi için çağrıda bulunacak.

ABD'NİN PLANI AB İLE ARAYI DAHA DA AÇABİLİR!

ABD yönetimi, Ukrayna'nın, Rusya'ya toprak tavizi vermesi gerektiğini defalarca dile getirdi fakat bölgeler konusunda ayrıntı verilmedi. Trump'ın Kırım'ın ilhakına göz yumabileceğine dair iddia ise ilk kez dile gelmiyor. Trump, 2018 yılında verdiği röportajda da yine Kırım göndermesinde bulunmuş ve "Duyduğum kadarıyla Kırım’daki halk Rusya ile olmayı, oldukları yerde kalmaya tercih ediyor. Bunu da göz önünde bulundurmalısınız" ifadelerini kullanmıştı. Fakat bu durum ABD ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin arasını daha da açabilir. AB ülkeleri, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasına sert tepki gösterebilir.

PUTİN İKNA OLMAZSA TRUMP'IN PLANI BELLİ

Öte yandan Donald Trump, Rus lider Putin'in savaşı sonlandırma konusunda ikna olmaması durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamayı düşünüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın Kiev ile Moskova arasında barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek, "Barış anlaşmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık ve Trump bunu başarmaya kararlı." değerlendirmesinde bulundu. Leavitt, görüşmelerin neticelenmemesi durumunda Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda, "kesinlikle istekli" olduğunu söyledi.

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti. Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın saat 16.00-18.00 arasında görüşeceğini açıkladı.