Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Donald Trump Kırım ilhakına göz yumacak! Putin ikna olmazsa ABD'nin B planı da hazır

Tüm gözler sadece 24 saat içinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirebileceğini iddia eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine çevrildi. ABD medyası, Trump'ın Rusya'yı ikna etmek için Kırım ilhakına göz yumacağını yazdı. Rus lider Putin, anlaşmayı kabul etmezse ABD'li liderin B planı da hazır.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump Kırım ilhakına göz yumacak! Putin ikna olmazsa ABD'nin B planı da hazır
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 12:16

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için görüşecek. Tüm gözler bu görüşmeye çevrilmişken Trump'ın, Rus lider Putin'i ikna etmek için ne sunacağını ABD medyasından Semafor yazdı. Trump, Putin'e 'Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı' teklif edecek. Semafor'un iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray, Birleşmiş Milletleri de Kırım'ın ilhakının kabul edilmesi için çağrıda bulunacak.

ABD'NİN PLANI AB İLE ARAYI DAHA DA AÇABİLİR!

ABD yönetimi, Ukrayna'nın, Rusya'ya toprak tavizi vermesi gerektiğini defalarca dile getirdi fakat bölgeler konusunda ayrıntı verilmedi. Trump'ın Kırım'ın ilhakına göz yumabileceğine dair iddia ise ilk kez dile gelmiyor. Trump, 2018 yılında verdiği röportajda da yine Kırım göndermesinde bulunmuş ve "Duyduğum kadarıyla Kırım’daki halk Rusya ile olmayı, oldukları yerde kalmaya tercih ediyor. Bunu da göz önünde bulundurmalısınız" ifadelerini kullanmıştı. Fakat bu durum ABD ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin arasını daha da açabilir. AB ülkeleri, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasına sert tepki gösterebilir.

PUTİN İKNA OLMAZSA TRUMP'IN PLANI BELLİ

Öte yandan Donald Trump, Rus lider Putin'in savaşı sonlandırma konusunda ikna olmaması durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamayı düşünüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın Kiev ile Moskova arasında barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek, "Barış anlaşmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık ve Trump bunu başarmaya kararlı." değerlendirmesinde bulundu. Leavitt, görüşmelerin neticelenmemesi durumunda Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda, "kesinlikle istekli" olduğunu söyledi.

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti. Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın saat 16.00-18.00 arasında görüşeceğini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın saldırı sinyali İran'ı harekete geçirdi: BM'den mektupla yardım istedi, ABD'ye aynı sertlikle cevap verdi
Son dakika | İsrail Gazze'de ateşkesi bozdu: Yoğun bombardıman başladı

Sıkça Sorulan Sorular

Kırım, Ukrayna toprağı olarak tanınıyor mu?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, toprak tavizlerine şiddetle karşı çıkarken ABD, Ukrayna ve uluslararası toplumun büyük bir kısmı, Rusya’nın işgaline rağmen Kırım’ı Ukrayna toprağı olarak tanımaya devam ediyor.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.