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 | Berrak Arican

Trump'ın saldırı sinyali İran'ı harekete geçirdi: BM'den mektupla yardım istedi, ABD'ye aynı sertlikle cevap verdi

ABD, Yemen'deki Husilere karşı saldırı başlatırken İran'a da tehditler savurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin misilleme saldırılarından İran'ın soumlu tutulacağını söyledi. İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupla yardım istedi ve ABD'ye karşı tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 11:01

İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla beraber Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef almaya başlayan Yemen'deki Husilere karşı ABD Başkanı Donald Trump saldırı başlattı. ABD'nin saldırılarına karşılık Husilere misilleme ile cevap verdi ve Gazze'deki abluka bitene kadar Kızıldeniz'deki saldırıların sonlanmayacağını bildirdi. Trump, Husilerin saldırılardan vazgeçmemesi üzerine destekçileri İran'a bir kez daha sert tehditlerde bulundu. Husilerin attığı her bir kurşundan İran'ı sorumlu tutacağını açıklayan Trump'a karşı Tahran da harekete geçti.

İRAN BMGK'YA ABD'Yİ ŞİKAYET ETTİ

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Yemen konusu ve ABD’nin İran’a yönelik suçlamalarına ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdi. İravani mektubunda ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemdeki açıklamalarına tepki göstererek, "Bu açıklamalar, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırgan eylemlerini ve savaş suçlarını yasa dışı şekilde meşrulaştırma çabasıdır. ABD, İran’a yönelik asılsız suçlamalar yöneltirken aynı zamanda açıkça güç kullanma tehdidinde bulunmaktadır. Bu kışkırtıcı söylem, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve özellikle bağımsız devletlere karşı tehdit veya güç kullanımını yasaklayan BM Şartı’nın 2(4) maddesinin açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

''SALDIRGAN EYLEMİN AĞIR SONUÇLARI OLACAK''

İravani, BM Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunarak, "Bu açık uluslararası hukuk ihlali karşısında İran İslam Cumhuriyeti, bu pervasız ve kışkırtıcı açıklamaları kesin bir dille reddetmekte ve kınamaktadır. BM Güvenlik Konseyi’nden bu tür gerilimi artıran söylemleri açık ve ilkesel bir şekilde kınamasını ve ABD’yi BM Şartı kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırmasını talep ediyoruz. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi, güç kullanma tehdidinin normalleşmesi tehlikeli bir emsal oluşturmakla birlikte uluslararası barış ve güvenliği de ciddi şekilde riske atmaktadır. BM Güvenlik Konseyi, bu tür açık provokasyonlara karşı sessiz kalmamalıdır" dedi. İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü uluslararası hukuk çerçevesinde savunmaya devam edeceğini belirten İravani, "Herhangi bir saldırgan eylemin ağır sonuçları olacaktır ve bu sonuçların tüm sorumluluğu ABD’ye aittir" ifadelerine yer verdi.

İRAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İran’ın uluslararası hukuka bağlı bir ülke olduğunu vurgulayan İravani, "İran, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlılığını sürdürmekte ve deniz güvenliğini desteklemektedir. Silah ambargosunun ihlali veya Yemen ya da başka herhangi bir bölgede çatışmaların tırmandırılmasına yönelik suçlamaları kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı. İran’ın Yemen’deki taraflarla doğrudan bir bağlantısı olmadığını ifade eden İravani, "Husiler ve Yemenli yetkililer, kararlarını bağımsız olarak almakta ve eylemlerini kendi iradeleriyle gerçekleştirmektedir. Operasyonlarının, Gazze halkına destek vermek ve Yemen’in egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı bir cevap niteliğinde olduğunu vurgulamaktadırlar" dedi.

''SÖZ KONUSU 3 ÜLKE SOYKIRIMI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR''

ABD, İngiltere ve Fransa’nın İran’a yönelik suçlamalarına da tepki gösteren İravani, "6 Mart 2025’te BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oturumda ABD temsilcilerinin İran’a yönelik Yemen konusundaki asılsız iddialarını ve İngiltere ile Fransa’nın İran’ın bölgedeki istikrarı bozduğuna dair suçlamalarını bir kez daha kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu iddiaların hiçbir temeli ve geçerliliği yoktur. Söz konusu üç ülke, temelsiz suçlamalarla İsrail’in Gazze’de Filistin halkına ve bölgedeki diğer milletlere yönelik işlediği savaş suçlarını ve soykırımını gizlemeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi. İravani ayrıca, bu ülkelerin BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak İsrail’i sorumlu tutma ve bölgesel barış ile güvenliği sağlama konusundaki başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump, İran'ı hangi sözlerle tehdit etti?
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husiler üzerinden İran’ı hedef almıştı. Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini belirten Trump, "Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta" ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verileceğini belirterek İran’ın hala Husileri kontrol ettiğini, onlara silah, para ve istihbarat desteği sağladığını ve Husiler tarafından atılan her kurşunun İran tarafından atılmış sayılacağını, bu nedenle İran’ın sorumlu tutulup korkunç sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti.
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