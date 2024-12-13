Donald Trump kripto borsasına para yatırmaya devam ediyor! Piyasalar hareketlendi

13 Aralık 2024 10:19 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:22

Donald Trump, Ethereum, Aave ve Chainlink yatırımlarıyla kripto dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Trump ailesinin desteklediği World Liberty Financial, yüklü alımları ve yenilikçi hizmetleriyle piyasaları hareketlendirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kripto​ para yatırımlarıyla gündemde. Trump’ın Blockchain tabanlı finans girişimi World Liberty Financial, kripto piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Ethereum​, Aave ve Chainlink gibi popüler kripto paralara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken girişim, piyasada dalgalanmalara sebep oldu.

TRUMP AİLESİ KRİPTO PARALARDA SAHNEYE ÇIKIYOR!

Trump ailesinin desteklediği World Liberty Financial, kripto para dünyasında önemli bir oyuncu haline geldi. Donald Trump’ın liderliğinde ilerleyen projeye, oğulları Eric ve Donald Trump Jr. da Web3 elçileri olarak katkı sağlıyor. Barron Trump ise DeFi (Merkeziyetsiz Finans) alanındaki vizyonuyla projeye yenilikçi bir boyut kazandırıyor.

Platformun, likidite havuzları, stablecoin işlemleri ve kripto para ödünç verme gibi hizmetleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca platformun kendi yönetim token’ı olan WLFI de sektörde ilgi gören bir diğer unsur.

DEV ALIMLAR PİYASALARDA HAREKETLENME OLUŞTURDU

Son günlerde World Liberty Financial tarafından desteklenen cüzdanlardan yüklü alımlar yapıldı. 10 milyon dolarlık Ethereum, 1 milyon dolarlık Aave ve Chainlink alımları dikkat çekti. Bu gelişmeler, Asya piyasalarında büyük bir etki oluşturdu. Ethereum (ETH) yüzde 7, Aave (AAVE) ve Chainlink (LINK) ise yüzde 30 oranında değer kazandı.

TRUMP'IN STRATEJİSİ NE ANLATIYOR?

Kripto piyasasını takip eden uzmanlara göre, Trump’ın bu hamleleri, geniş kapsamlı bir stratejinin parçası. Ünlü yatırımcı TheFlowHorse, bu yatırımların uzun vadede önemli kazançlar sağlayabileceğini ifade etti.

Ayrıca, platformun Chainlink’in veri hizmetlerinden faydalanarak zincirler arası bağlantı kurması, kripto ekosistemine entegrasyonunu güçlendiriyor. Chainlink’in sağladığı fiyatlandırma ve altyapı hizmetleri, platformun büyümesinde önemli bir rol oynuyor.

TRUMP KRİPTO DÜNYASINA YÖN VERİYOR!

Donald Trump, kripto paralara olan ilgisiyle hem sektörde hem de dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yenilikçi projelerle, kripto piyasasında dengeleri değiştirmeye aday görünüyor. Trump’ın bu alandaki yeni adımları merakla bekleniyor.