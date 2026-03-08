Menü Kapat
 | Onur Kaya

Donald Trump: Kürtlerin savaşa girmelerini istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce İran'a karşı başlattıkları savaşa dahil olmalarını destekleyeceğini söylediği Kürt gruplarla ilgili sözlerinden geri adım attı. Kürtlerle dost olduklarını söyleyen Trump, buna rağmen işlerin daha da karmaşık hale gelmemesi için Kürtlerin savaşa dahil olmaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı, İran'ın haritasının da değişeceğini savundu.

Donald Trump: Kürtlerin savaşa girmelerini istemiyorum
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 07:48

ABD Başkanı , Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

"KÜRTLERİN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUM"

İran'a yönelik saldırılarda Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı, olurlarsa Suriye ve Irak'ta yaptıkları gibi özerk bir bölge kuracakları endişeleriyle ilgili bir soruya karşılık Trump, Kürtlerin İran'a girmesini istemediklerini ifade etti.

Trump, "Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi.

"İRAN'IN HARİTASI DEĞİŞECEK"

"İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır." cevabını verdi.

Trump, İran'ın geçen her gün saldırılarını azalttığını belirterek, büyük kayıplar verdiğini ve belki de teslim olacaklarını öne sürdü.

Donald Trump: Kürtlerin savaşa girmelerini istemiyorum

"İRAN KOMŞULARINA TESLİM OLDU"

İran'ın "birdenbire" devletlerine saldırdığı için özür dilediğine de değinen Trump, "Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz." diye konuştu.

Trump, İran'ın artık komşu ülkelere saldırmayacağını düşündüğünü belirterek, "Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet." ifadelerini kullandı.

"KIZ İLKOKULUNA SALDIRIYI İRAN YAPTI"

Bir gazetecinin hangi ABD askerinin kara harekatı yapabileceği konusundaki bir soruya Trump, "Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Bence bu uygun bir soru değil ve cevaplamayacağım. (Bunun için) çok iyi bir sebep olması gerekir. Eğer bunu yaparsak, o kadar büyük kayıplar verirler ki karada savaşamazlar." şeklinde konuştu.

Trump, İran’ın bir sonraki liderinin seçimine katılmak isteyip istemediği sorusuna karşılık da "Evet. Bunu yapmak için her beş veya on yılda bir geri gelmek istemiyoruz. Onları savaşa sürüklemeyen bir başkan seçmek istiyoruz." dedi.

ABD’nin saldırıların ilk günü İran’daki bir kız ilkokulunu bombalayıp bombalamadığı sorusuna da Trump, "Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz, mühimmatları çok isabetsiz." yanıtını verdi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran savaşında son durum! ABD ve İsrail saldırıları sürüyor
ETİKETLER
#donald trump
#orta doğu
#Kürtler
#Abd Askerleri
#İran Saldırıları
#Dünya
