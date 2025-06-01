Donald Trump paylaştı, ortalık karıştı: Joe Biden öldü, yerine klonu geçti

ABD lideri Donald Trump, eski başkan Joe Biden'ın 2020 yılında öldüğünü, yerine klonunun geçtiğini öne sürdü. Trump'ın paylaşımı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump bu kez ilginç bir teoriyle gündeme geldi. ABD lideri, eski başkan Joe Biden'ın 2020 yılında öldüğü, yerine ise klonunun geçtiğine dair yapılan bir paylaşımı kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştı. Üstelik paylaşımda klonun, 'son teknoloji ürünü' olduğu öne sürüldü.

Paylaşım Trump'ın kendi ifadeleri değildi fakat alıntıladığı içerikte, ''Joe Biden yok. 2020’de infaz edildi. Gördüğünüz şey klonlar, dublörler ve ruhsuz makineler'' yazıyordu.

Newsweek'in haberine göre, Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi. Bazıları bu paylaşımın doğru olabileceğini savundu. Bazıları ise Trump'ın böyle bir şeye inanmasını eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, ''“Trump bu düşünceyi gerçekten destekliyor mu?'' diyerek sorguladı. Bazı kullanıcılar ise Joe Biden'ın göz renginin zamanla değiştiğini iddia etti ve klonu olabileceğinin kanıtının bu olduğunu öne sürdü.

JOE BIDEN'IN HASTALIĞI NE?

Geçtiğimiz haftalarda Joe Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Biden'ın idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi. Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.