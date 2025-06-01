Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Donald Trump paylaştı, ortalık karıştı: Joe Biden öldü, yerine klonu geçti

ABD lideri Donald Trump, eski başkan Joe Biden'ın 2020 yılında öldüğünü, yerine klonunun geçtiğini öne sürdü. Trump'ın paylaşımı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump paylaştı, ortalık karıştı: Joe Biden öldü, yerine klonu geçti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 13:14

ABD Başkanı Donald Trump bu kez ilginç bir teoriyle gündeme geldi. ABD lideri, eski başkan Joe Biden'ın 2020 yılında öldüğü, yerine ise klonunun geçtiğine dair yapılan bir paylaşımı kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştı. Üstelik paylaşımda klonun, 'son teknoloji ürünü' olduğu öne sürüldü.

Paylaşım Trump'ın kendi ifadeleri değildi fakat alıntıladığı içerikte, ''Joe Biden yok. 2020’de infaz edildi. Gördüğünüz şey klonlar, dublörler ve ruhsuz makineler'' yazıyordu.

Donald Trump paylaştı, ortalık karıştı: Joe Biden öldü, yerine klonu geçti

Newsweek'in haberine göre, Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi. Bazıları bu paylaşımın doğru olabileceğini savundu. Bazıları ise Trump'ın böyle bir şeye inanmasını eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, ''“Trump bu düşünceyi gerçekten destekliyor mu?'' diyerek sorguladı. Bazı kullanıcılar ise Joe Biden'ın göz renginin zamanla değiştiğini iddia etti ve klonu olabileceğinin kanıtının bu olduğunu öne sürdü.

Donald Trump paylaştı, ortalık karıştı: Joe Biden öldü, yerine klonu geçti

JOE BIDEN'IN HASTALIĞI NE?

Geçtiğimiz haftalarda Joe Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Biden'ın idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

Donald Trump paylaştı, ortalık karıştı: Joe Biden öldü, yerine klonu geçti

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi. Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Bu kadar da olmaz'ların ülkesi Kuzey Kore'den kaçırılan telefon incelendi! Resmen bir casus
Kuzey Kore'nin devasa savaş gemisi batmasın diye balonlarla tutuluyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.