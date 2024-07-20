Donald Trump suikast girişiminde İngiltere Kraliyet Ailesi detayı! Telefondan Prenses Kate çıktı

20 Temmuz 2024 10:50 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 10:57

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD eski Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki gencin, saldırıdan önce Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığını açıkladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü ABD'yi sarsan olayda Eski Başkan Donald Trump, katıldığı bir siyasi miting sırasında suikast girişimine uğradı. 20 yaşındaki saldırgan Thomas Crooks, bir çatıdan ateş açarak Trump'ı kulağından yaraladı.

KRALİYET AİLESİ ÜYELERİNİN ARAMA KAYITLARI BULUNDU

FBI ile yapılan kapalı toplantı sonrası politikacılar, Crooks'un miting alanını önceden keşif yaptığını ve cihazlarında Kraliyet Ailesi üyelerine dair aramalar bulunduğunu açıkladı. Bu üyenin Prenses Kate olduğu ortaya çıktı.

Crooks'un cihazlarında ayrıca Trump, Biden ve Demokratik Ulusal Kongresi'yle ilgili bilgiler de bulundu.

FBI, olayı "iç terör eylemi" olarak soruşturuyor. Gizli Servis'in, uyarılara rağmen bölgeyi yeterince güvence altına almadığı iddia ediliyor.

Senatör John Barrasso, FBI toplantısını "kendi kıçını kurtarma" girişimi olarak nitelendirdi. İstihbarata göre, Gizli Servis'e Trump'ın sahneye çıkmasından bir saat önce "şüpheli kişi" hakkında uyarı yapılmıştı.

FBI özel ajanı Kevin Rojek, hâlâ Crooks'un motivasyonunu belirlemeye çalıştıklarını ve saldırıdan hemen önceki eylemleri hakkında kesin bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.