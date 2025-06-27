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 | Onur Kaya

Donald Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'yi 4 ülke yönetecek

İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıla ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze planı üzerinde anlaştığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan habere göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar 2 hafta içinde sonlanacak. Trump ve Netanyahu'nun yaptığı anlaşmaya göre Gazze Şeridi'ni 4 ülke yönetecek.

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Donald Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'yi 4 ülke yönetecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 05:32
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 05:54

İsrail ve ABD'nin Gazze'ye ilişkin yeni planı devrede. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu plan konusunda uzlaştığı öne sürüldü.

GAZZE'YE SALDIRILAR 2 HAFTA İÇİNDE SONLANACAK

İsrail basınında adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, söz konusu plan kapsamında Trump ve Netanyahu’nun, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını iki hafta içinde sona erdirmesi konusunda uzlaştığı öne sürüldü.

Donald Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'yi 4 ülke yönetecek

Haberlerde, plan kapsamında Trump ve Netanyahu’nun ayrıca Arap ülkeleriyle İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları’nın da genişletilmesi konusunda uzlaştığı ifade edildi.

Donald Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'yi 4 ülke yönetecek

GECE YARISI KRİTİK GÖRÜŞME

Söz konusu telefon görüşmesinin geçtiğimiz pazartesi gecesi geç saatlerde yapıldığı ve görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in de katıldığı ifade edildi.

GAZZE ŞERİDİ'Nİ 4 ÜLKE YÖNETECEK

Haberlerde, Trump ve Netanyahu’nun uzlaştığı plan kapsamında aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da bulunduğu dört Arap ülkesinin Hamas'ın yerine Gazze Şeridi'ni ortaklaşa yöneteceği, Hamas lider kadrosunun sürgüne gönderileceği ve tüm rehinelerin serbest bırakılacağı bir anlaşmada mutabık kaldıkları aktarıldı.

Donald Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'yi 4 ülke yönetecek

GÖÇ EDEN FİLİSTİNLİLERE KAPILAR AÇILACAK

Plan dahilinde Gazze’den göç etmek isteyen Filistinlilerin adı açıklanmayan birkaç ülke tarafından kabul edileceği öne sürülen haberlerde, Suudi Arabistan ve Suriye’nin İsrail ile diplomatik bağlar kuracağı, bu sayede diğer Arap ve Müslüman ülkelerin de bunu takip edeceği iddia edildi.

Donald Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'yi 4 ülke yönetecek

'İSRAİL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK VERECEK' İDDİASI

Haberlerde, plan kapsamında İsrail’in ise Filistin yönetiminin reformlar yapması koşuluyla gelecekte iki devletli bir çözüme destek vereceği öne sürülerek, ABD’nin Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail egemenliğini tanıyacağı iddia edildi.

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ETİKETLER
#abd
#gazze
#İsrail
#hamas
#netanyahu
#trump
#İbrahim Anlaşmaları
#Dünya
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