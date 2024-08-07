Donald Trump yarışta geride kaldı! Kamala Harris, farkı açmaya başladı

07 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:22

Donald Trump duyurdu, tarih belli oldu! Kamala Harris ile kozlarını paylaşacaklar

Donald Trump duyurdu, tarih belli oldu! Kamala Harris ile kozlarını paylaşacaklar

Amerika Birleşik Devletleri merkezli NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji'nin ortak yaptırdığı ankete göre, Harris'in performansının yapılan eski anketlere kıyasla hızlı bir gelişme kaydettiği görülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, yüzde 51'e 48'le, rakibi Trump'ın 3 puan önünde seçim yarışına devam ediyor. Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağını düşünüyor.

Göçmenler konusunda da seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın tutumunun Harris'e karşı daha güçlü olduğu görüşünde. Ayrıca ABD'li seçmenlerin yüzde 51'i Harris yerine Trump'ın Orta Doğu'daki gerginliği daha iyi ele alacağına inanıyor.

SEÇMENLERDEN HARRİS'E KESKİN DESTEK

The Cook Political Report isimli anket şirketi, Harris ile Trump arasındaki puan farkının 1,3'e düştüğünü belirtmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı ankette de Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde keskin artış olduğu ortaya konmuştu.