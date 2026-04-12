Donald Trump zafer ilan etti: Anlaşma olmazsa da biz kazandık

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen ateşkes görüşmeleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin yoğun şekilde sürdüğünü belirten Trump," Anlaşma olup olmaması fark etmez, her halükarda biz kazanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı , Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına İran müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, İran müzakerelerinin sonucundan bağımsız olarak ABD'nin İran karşısında askeri olarak galip geldiğini savundu.
ABD Başkanı, İran ile yoğun müzakereler içinde olduklarını ve sonucunu beklediklerini belirtti.
Trump, müzakerelerden anlaşma çıkıp çıkmayacağını bilmediğini ancak her halükarda Amerika'nın kazandığını ifade etti.
Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusuyla da yakından ilgilendiklerini ve mayın tarama gemilerinin bölgede çalıştığını söyledi.
Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun ABD olarak İran karşısında "askeri olarak galip geldiklerini" savunan Trump, müzakerelerin sonucunu beklediklerini kaydetti.

İslamabad'daki müzakerelerin halen devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"ANLAŞMA OLSA DA OLMASA DA KAZANDIK"

Müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını bilmediğini belirten Trump, "Her halükarda biz kazanıyoruz. Ne olursa olsun biz kazanıyoruz. Belki bir anlaşma yaparlar, belki de yapmazlar. Amerika açısından bakıldığında biz kazandık." yorumunu yaptı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI TEMİZLİYORUZ"

'nın mayınlardan temizlenmesi konusuyla da yakından ilgilendiklerini anlatan Trump, "Muhtemelen Boğaz'da birkaç mayın kalmıştır. Orada mayın tarama gemilerimiz var. Bunları temizliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPACAĞIMIZ TEK ŞEY VAR"

Kısa açıklaması boyunca ABD’nin savaşı kazandığını defaatle yineleyen Trump, "Onların donanmalarını yendik. Hava kuvvetlerini yendik. Hava savunmalarını yendik. Radarlarını yendik. Liderlerini yendik. Liderlerinin hepsi öldü. Şimdi yapacağımız tek şey Boğaz’ı açmak olacak" dedi.

ÇİN'İN İRAN'A SİLAH VERECEĞİ İDDİASINA CEVAP

Trump, ’in İran’a silah tedarik etmeye hazırlandığını söyleyen bir basın mensubuna Trump, "Eğer Çin böyle bir şey yaparsa, büyük sorunlarla karşı karşıya kalır" ifadeleriyle cevap verdi.

