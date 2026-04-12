Donald Trump zafer ilan etti: Anlaşma olmazsa da biz kazandık

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına İran müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı.
Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun ABD olarak İran karşısında "askeri olarak galip geldiklerini" savunan Trump, müzakerelerin sonucunu beklediklerini kaydetti.
İslamabad'daki müzakerelerin halen devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını bilmediğini belirten Trump, "Her halükarda biz kazanıyoruz. Ne olursa olsun biz kazanıyoruz. Belki bir anlaşma yaparlar, belki de yapmazlar. Amerika açısından bakıldığında biz kazandık." yorumunu yaptı.
Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusuyla da yakından ilgilendiklerini anlatan Trump, "Muhtemelen Boğaz'da birkaç mayın kalmıştır. Orada mayın tarama gemilerimiz var. Bunları temizliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kısa açıklaması boyunca ABD’nin savaşı kazandığını defaatle yineleyen Trump, "Onların donanmalarını yendik. Hava kuvvetlerini yendik. Hava savunmalarını yendik. Radarlarını yendik. Liderlerini yendik. Liderlerinin hepsi öldü. Şimdi yapacağımız tek şey Boğaz’ı açmak olacak" dedi.
Trump, Çin’in İran’a silah tedarik etmeye hazırlandığını söyleyen bir basın mensubuna Trump, "Eğer Çin böyle bir şey yaparsa, büyük sorunlarla karşı karşıya kalır" ifadeleriyle cevap verdi.