Donald Trump'a 3. kez suikast girişimi iddiası: 'Ben bir sanatçıyım, suçlamalar saçmalık' diyerek kendini savundu

14 Ekim 2024 10:47 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:12

ABD'nin California eyaletindeki mitingde Donald Trump'a karşı suikast suçlamasıyla karşı karşıya kalarak tutuklanan Vem Miller, ''Ben bir sanatçıyım'' diyerek kendini savundu. Miller, suçlamaları ise 'saçmalık' olarak değerlendirdi.

Son dakika | Donald Trump'a bir suikast girişimi daha!

Son dakika | Donald Trump'a bir suikast girişimi daha!

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimlerde Kamala Harris​'e karşı yarışan Donald Trump​'ın 3. bir suikast girişiminden kurtulduğu iddia edildi. California'daki mitinge giderken silah bulundurma suçlamasıyla tutuklanan Vem Miller, Trump destekçisi olduğunu, başına gelenler karşısında ise 'şoke olduğunu' söyledi.

The Post'a açıklamalarda bulunan Miller, aşırı sağcı bir hükümet karşıtı grubun üyesi olduğunu, suçlamaların 'saçmalık' olduğunu söyledi. Miller, "Ben bir sanatçıyım, herhangi birine şiddet uygulayacak ve zarar verecek son kişiyim." dedi.

''SİLAHLARIN ARAÇTA OLDUĞUNU BEN SÖYLEDİM''

Aracında bir çift silah ve mühimmat bulunması üzerine tutuklanan Miller, Clark County GOP Partisi lideri tarafından mitinge davet edildiğini ve kontrol noktasında yetkililerle karşılaştığında üzerinde Trump tişörtü ve şapkası olduğunu ifade etti. Silahların, av tüfeği ve dolu bir tabanca olduğunu açıklayan Miller, 2022 yılında kişisel korunma amacıyla satın aldığını söyledi.

Memurlara, durdurulup arabadan inmeye zorlanmadan önce silahları bagajda taşıdığını nezaketen söylediğini ifade eden Miller, silahların yasal satın alımlar olduğunu doğrulamak isterken arabayı talan ettiklerini anlattı.

DONALD TRUMP RİSK ALTINDA DEĞİLDİ

Sahte basın kartı gösterdiği iddiasını reddeden Miller, 'özel giriş kartı' gösterdiğini belirtti. Neden gözaltına alındığı konusunda bilgi verilmediğini, saatlerce gözaltında tutulduğunu dile getiren Miller, yasadışı ateşli silah bulundurmaktan dolayı silah suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve 5.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunacağı öne sürülen Vem Miller'ın ek suçlamalarla karşı karşıya kalması olası olsa da Gizli Servis, Trump'ı öldürmeye çalıştığının olası olmadığını düşünüyor. Gizli Servis, Trump'ın miting sırasında risk altında olmadığını söyledi.