Donald Trump'a 'hediye' edilen Air Force One uçağı o kadar da bedava değil!

ABD Başkanı Donald Trump'a Katar tarafından hediye edilen 400 milyon dolarlık uçağın satılık olduğu öne sürüldü. Trump'ın satın alma için talepte bulunduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a Katar'dan hediye edilen 400 milyon dolarlık uçağın hediye olmadığı iddia edildi. Trump'ın Katar'a Air Force One olarak kullanılabilecek, Boeing 747 satın alma talebinde bulunduğu öne sürüldü.

TRUMP 'SATIN ALMA' İÇİN GÖREV VERDİ

Boeing'in başkanlık uçağı için 2 yıl süre vermesinin ardından iddialara göre, Trump, Ortadoğu elçisi Steve Witkoff'tan uygun uçakların bir listesini hazırlamasını istedi. Politico'nun haberine göre, Wittkof Katar'da bir uçağın olduğunu, onların da satma amacının olduğunu Trump'a bildirdi. ABD lideri ise uçağın bir 'hediye' olarak verildiğinin belirtilmesini istedi. Hatta Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da ''Bu bir hediye, ücretsiz'' açıklamasında bulundu. Katar ise uçağın bir hediye olmadığını, 'hükümetlerarası bir işlem' olduğunu iddia etti.

'HEDİYE' ABD'DE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

ABD Anayasası'na göre hükümet yetkililerinin herhangi bir yabancı devletten hediye kabul etmesi yasak olduğu için Trump'ın uçağı ülkede tartışmalara neden oldu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Başkan Donald Trump'ın, Katar tarafından hediye edilmek istenen lüks jeti makam uçağı olarak kullanmasının önüne geçmek amacıyla yeni yasa tasarısı sundu.

''UÇAK ASLA AIR FORCE ONE KODUNU ALMAMALI''

Demokrat lider Schumer'in dün açıkladığı "2025 Başkanlık Hava Taşımacılığı Güvenlik Yasası" adı verilen tasarı, yabancı ülkelere ait uçakların, başkanlık uçağı olarak kullanılmasını yasaklamayı ve dönüştürülmesi için fon kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Schumer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trump defalarca gösterdi ki kendi cebini doldurmak uğruna Amerikan halkını ve başkanlık makamını satmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Bu uçağın güvenli hale getirilmesinin milyarlarca dolara mal olacağını ve hiçbir değişikliğin tam güvenlik sağlayamayacağını belirten Schumer, "Senato'nun artık ulusal güvenliğimizi öncelemesi, Amerikalıları koruması ve bir yabancı ülkeye ait uçağın asla 'Air Force One' çağrı kodunu almamasını sağlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.