Donald Trump'a Katar'dan hediye edilen uçağın içi ağızları açık bıraktı! Adeta bir uçan saray

Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a hediye edeceği 400 milyon dolarlık 'uçan saray' görüntülendi. Dünyanın en lüks uçaklarından biri olan Boeing 747-8'in içinde yok yok.

ABD Başkanı Donald Trump'a, Katar tarafından adeta bir uçan saray hediye edildi. Trump'ın Air Force One uçağının yerine kullanması için hediye edilen Boeing 747-8'in içi görüntülendi ve bir saraydan farksız olduğu ortaya çıktı.

KRALİYET AİLELERİNE HİZMET VERİYORDU

Bu uçakta, iki yatak odası, iki banto, 9 küçük tuvalet, 5 küçük mutfak ve özel bir ofis var.

Uçak 10 yıldan eski olsa da özel olarak tasarlandı ve kraliyet ailelerine ve diğer hükümet yetkililerine hizmet veren bir Katar Havayolları bölümü tarafından kullanılıyordu.

UÇAK ULTRA LÜKS

Yaklaşık 500 kişilik kapasiteli günlük ticari Boeing 747-8'lere göre bu uçan sarayda sadece 5 sıra standart business class koltuk var.

Uçak, ünlü Fransız iç mimarlık şirketi Alberto Pinto Cabinet tarafından dekore edildi. The Sun'ın haberine göre, uçaktaki odaların yanı sıra suitler, kamaralar, dinlenme salonları ve yemekleri bulunuyor.

Neredeyse her odada ise lüks halılar, deri koltuklar, altın rengi mobilyalar var.

TRUMP İÇİN YENİLENECEK

ABD Savunma Bakanlığı, uçağı Katar'dan teslim aldıktan sonra ABD lideri Trump için yenileyecek.