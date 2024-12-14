Donald Trump'a ilk adım tavsiyesi: 'Koltuğa oturunca önce Erdoğan'ı aramalısın'

14 Aralık 2024 09:52 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 09:57

ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, Donald Trump'ın başkanlık görevine başladığında öncelik vermesi gereken konulara dair açıklamalarda bulundu. Haley, "Trump için büyük bir fırsat söz konusu. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley​, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Donald Trump’a yönelik tavsiyelerde bulunan Haley, Türkiye’nin bölgedeki stratejik konumuna da vurgu yaptı.

'BÜYÜK BİR FIRSAT'

Halley'in açıklamaları şöyle: "Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan​'ı aramak. Şunu unutmayın ki Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan, Ukrayna'nın tarafında. Eğer Trump, İran​'ı zayıflatmak ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa bir son vermek istiyorsa, bunun başlıca yolu Türkiye​ ve Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir."

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"

Nikki Haley, katıldığı programda yaptığı çarpıcı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Haley paylaşımına, "Türkiye, İran'ı zayıflatma ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme konusunda kilit bir rol oynuyor. İşte Trump'ın bunu kendi lehine nasıl kullanabileceği. Şimdi izleyin." notunu düştü.