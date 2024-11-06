Donald Trump'a tebrik yağdı, gözler Putin'e çevrildi! Kremlin'den açıklama geldi

06 Kasım 2024 15:24 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:28

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'a birçok dünya liderinden tebrik mesajları yağdı. Joe Biden döneminde dibe vuran ABD-Rusya ilişkilerinin akıbeti merak konusu olurken, Rusya lideri Vladimir Putin'in Trump'ı tebrik edip etmeyeceğine ilişkin de Kremlin'den açıklama geldi.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği ABD'deki başkanlık seçimleri sonuçlandı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, yarışı Demokrat rakibi Kamala Harris'in önünde tamamlayarak yeniden ABD Başkanı seçildi. Zafer konuşmasını Florida eyaletinde yapan Donald Trump, "Tarih yazdık. Hayatımın en önemli anlarını yaşıyorum. Amerika eşi görülmedik bir başarı verdi. Senato'nun da kontrolünü ele aldık. Zorlu bir zafer süreci geçirdik. Bütün bu başarılar çok önemli ve çok özel" ifadelerini kullandı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN MESAJ YAĞDI

Seçimi kazanan Donald Trump'a pek çok dünya liderinden tebrik mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Dostum' ifadesini kullandığı bir mesajla Trump'ı tebrik eden liderler arasında yer aldı. Trump'ın zaferine zaferine ne tepki vereceği merak edilen Rusya'dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ı tebrik edip etmeyeceğine dair merakı sonlandırdı.

"PUTİN'İN TEBRİK ETME PLANI YOK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ı tebrik edip etmeyeceğine dair sorulan soruya, “Başkanın (Putin'in) Trump'ı seçimden dolayı tebrik etme planı yok. Burada hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşa müdahil olan bir hasım ülke söz konusu olduğunu unutmayalım" şeklinde cevap verdi.

"İLİŞKİLER ZATEN TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Putin'in Trump'ı tebrik etmemesi halinde Rusya-ABD ilişkilerin daha da zarar görüp görmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, “İlişkilerin daha kötüye gitmesi neredeyse imkansız. İlişkiler tarihin en düşük seviyesinde ve ilişkilerin geleceği yeni ABD yönetimine bağlı” ifadelerini kullandı. Peskov, “Başkanın (Putin'in) ilk tepkisiyle ilgili söyleyecek bir şey yok. Washington'dan gelen verileri iletiyoruz” dedi.

"PUTİN DİYALOĞA AÇIK"

Ukrayna'daki savaşın çözümü için Putin'in Donald Trump ile telefon görüşmesin hazır olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Peskov, “Bunu bize sormayın. Size Putin'in sözlerini, temaslara ve diyaloğa olan açıklığını hatırlatırım. Bu bizim tutarlı duruşumuz tüm dünyada iyi biliniyor. Gerisi için somut eylemleri bekleyelim" şeklinde konuştu. ABD'nin Ukrayna politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğine dair Moskova'nın öngörülerinin olup olmadığı sorulan Peskov, “ABD, dış politikasında değişikliğe gitme potansiyeline sahip bir ülkedir. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Ocak ayından sonra görebiliriz” dedi.

"SAVAŞ BİR GECEDE BİTMEZ"

Trump'ın Ukrayna'daki savaşı bir gecede sona erdirebileceğine dair daha önce yaptığı açıklamaya da değinen Peskov, “ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkı sunacak güçte olduğunu defalarca söyledik. Ancak elbette bunu bir gecede yapmak imkansız” diye konuştu.