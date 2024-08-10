Donald Trump'ı durduran Türk! ABD seçimlerinde Fatih Birol krizi

10 Ağustos 2024 13:39 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 13:49

ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimler için, adayların çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bir önceki dönemde Başkanlık yapan Donald Trump ve mevcut Başkan Joe Bıden'ın yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı olmak için kıyasıya mücadele veriyor.

ABD Başkan adayı Donald Trump seçim çalışmaları kapsamında, görevde olan bürokratları, STK'ları, ve iş adamlarını arkasına almaya çalışıyor.

TRUMP'IN ÖNÜNDEKİ TÜRK ENGELİ!

Bu kapsamda yaptığı çalışmalarda önüne çıkan tek engel ise bir Türk oldu. ABD'nin önde gelen medya kuruluşu Financial Times'ın yaptığı bir habere göre Uluslararası Enerji Ajansı'nın başındaki isim Fatih Birol, Donald Trump'ın politikalarına zıt bir isim olarak belirtildi. ABD'de de ki Cumhuriyetçi isimlerin Fatih Birol'u istemedikleri ve Donald Trump Başkan olursa, Birol'un göreve devam etmemesi için çalışmalar yürüteceği iddia edildi.

ABD'de gündeme gelen bu konuyu tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e değerlendiren Siyasal İletişim Uzmanı Nur Tuğba Aktay; Donald Trump'ın Birol'u istememesinin nedenlerini şu ifadelerle açıkladı:

"BİROL, SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİYİ DESTEKLEYEN LİDERDİR"

Trump yönetimi ise fosil yakıtları, özellikle kömür ve petrolü, enerji politikalarının merkezine koymuştu. Bu bağlamda, Birol'un yenilenebilir enerjiye verdiği önem ve sürdürülebilir enerji geçişine yönelik çağrıları, Trump'ın enerji politikalarıyla çelişmiş olabilir. Bu tür politik farklılıklar, Trump'ın Birol'u desteklememesine neden olmuş olabilir.

Ancak bu durum, direkt olarak Trump'ın Birol'u istememesi şeklinde net bir ifade ile dile getirilmemiştir. Bu tip yorumlar, genellikle Trump'ın enerji politikaları ve Birol'un enerji konusundaki duruşları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan spekülasyonlar üzerine kuruludur. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Fatih Birol'u istemediği iddiaları, genellikle politik ve ekonomik çıkarlar üzerinden şekillenen enerji politikalarıyla ilişkilendirilebilir.

Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı olarak, küresel enerji piyasalarını ve enerji politikalarını yakından takip eden, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir enerji geçişini destekleyen bir liderdir.

FATİH BİROL KİMDİR?

Fatih Birol 22 Mart 1958 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) askeri doktor olarak görev yapan Kemal Birol ile ev hanımı Bilge Birol'un iki çocuğundan ilki olarak Ankara'da doğdu.

İlkokulu Çankaya'daki Kurtuluş İlkokulunda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini tamamlamak için TED Ankara Koleji'ne geçti ve 1976'da mezun oldu. Babasının doktor olması isteğine karşın matematiğe ilgisi nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi'nin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetten sonra Türkiye Elektrik Kurumu'nda (TEK) bir süre çalıştı. Burada mühendisliğe ısınamayan Birol, başka bir ilgi alanı olan sinema sektörüne geçti.

Yeşilçam filmlerinde bir film yönetmeninin asistanlığını yaptı. Fakat daha sonra sektöre adım attıktan sonra işini sevemediğini fark etti ve asistanlığı bıraktı. Mühendislik ve toplumu bir araya getiren konunun enerji olduğuna karar veren Birol, 1986 yılında Avusturya'ya gitti. Viyana Teknik Üniversitesi'nde enerji ekonomisi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Viyana'da eğitim alırken aynı zamanda hamallık ve kar küreme gibi işlerde çalıştı.

MESLEKİ KARİYERİ

İlk olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'nde petrol analisti olarak yedi yıl çalıştı. 1995–2015 yılları arasında Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nda baş ekonomist ve kurumun enerji ve iklim değişikliği politikasının ekonomik analizinden sorumlu uzman olarak görev aldı. 12 Şubat 2015'te, 29 üye ülkenin oyu ile Dünya enerji politikalarının belirlendiği Uluslararası Enerji Ajansı'nın en yüksek pozisyonu olan icra direktörlüğüne seçildi. Birol, Amerika ve Avrupa ülkelerinden seçilmeyen ve siyasetçi olmayan ilk başkan oldu. 1 Eylül 2015'te görevi Hollanda Ekonomi Bakanı Maria Van der Hoeven'dan devraldı.

Birol, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomi ve enerji pazarındaki rolünün artması vizyonu ile; başkanlığı süresince Çin, Endonezya, Fas, Hindistan, Meksika ve Singapur'un örgüte üyeliğe kabul edilmesini sağladı. Ayrıca ajansa üye ülkelerin dünya enerji tüketimindeki payının %50'den %70'e yükselmesini sağladı. 2009 yılında Forbes dergisinin yayınladığı, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu "Dünya Enerjisini Yönlendiren 7 Kişi" arasında gösterildi. Fatih Birol Aralık 2017'de İngiliz iş ve ekonomi gazetesi Financial Times tarafından "Yılın Enerji İnsanı" seçildi. 22 Ocak 2018 tarihinde IEA Yönetim Kurulu tarafından bakanlar toplantısında oybirliği ile yeniden başkan seçilen Birol'un görev süresi dört yıl daha uzatıldı.

Birol, TIME dergisi tarafından 2021'in en etkili 100 isminden biri olarak seçildi.[9] Amerika Birleşik Devletleri eski dışişleri bakanı ve ABD özel iklim temsilcisi John Kerry, Fatih Birol'un en iyi yüksek teknoloji verilerini, iyimser bilgi birikimi ve eski usul retorik inceliği ile bir araya getirdiğini ve dünya liderleri için güvenilir bir danışman olduğunu ifade etti. Kerry, ayrıca Birol'un karbon salınımını azaltmak ve gezegeni kurtarmak için gerekenlerin sorulabileceği objektif bir otorite olduğunu ekledi.

ALDIĞI ÖDÜL VE MADALYALAR

2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet ödülü verildi. 2006'da Fransa tarafından Ordre des Palmes Académiques Nişanı ile ödüllendirildi. 2007'de Avusturya Hükûmeti tarafından Avusturya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'na layık görüldü.19 Kasım 2009 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'na layık görüldü. 14 Haziran 2012'de Paris'te İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı tevcih edildi.

2013 yılında İsveç Enerji Bakanı Anne-Karin Hatt tarafından, enerji sorununu bölgesel ve küresel alanda analiz eden yıllık raporları ve çalışmaları sebebiyle İsveç Kuzey Yıldızı Nişanı ile ödüllendirildi. Aynı yıl Paris'te, Irak'ın Enerji Görünümü adlı çalışması ile Irak'ın dünya enerji piyasasında tanıtımına yaptığı katkıdan dolayı Devlet Onur Ödülü verildi. 31 Ocak 2014'te Japonya'nın en yüksek devlet nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı tevcih edildi. Birol 2017'de Birleşik Krallık merkezli Enerji Enstitüsü'nce verilen Melchett Madalyası ile ödüllendirildi. Birol Ocak 2022'de, iklim değişikliği ile mücadeleye katkıları nedeniyle Fransa'nın en yüksek sivil nişanı olan Légion d'honneur'a layık görüldü.