Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Donald Trump'ın 2. dönem başkanlığı geçer oy almadı: Kaotik ve korkutucu

ABD'de geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir anket sonuçları yayımlandı. Ankete göre, seçmenlerin yarısından fazlası Başkan Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığını 'kaotik' ve 'korkutucu' buluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump'ın 2. dönem başkanlığı geçer oy almadı: Kaotik ve korkutucu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 15:48

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz 5 Kasım'daki seçimlerde rakibi Kamala Harris'i eledi ve 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk olarak Joe Biden politikalarını ortadan kaldırdı. ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump, bazı kararlarıyla ise oldukça eleştirildi. ABD'de son yapılan anket ise seçmenin yüzde 66'sının Trump'ın ikinci dönem başkanlığını 'kaotik' ve 'korkutucu' bulduğunu ortaya çıkardı.

Donald Trump'ın 2. dönem başkanlığı geçer oy almadı: Kaotik ve korkutucu

TRUMP'IN İLK 3 AYI MASAYA YATIRILDI

Cumhuriyetçi seçmenlerin beredeyse yarısı (yüzde 47), bağımsızların yüzde 75'i, Trump'ın koltuğa oturduğu ilk 3 ayı 'kaotik' olarak değerlendirdi. Cumhuriyetçilerin yüzde 36'sı ve bağımsızların yüzde 61'i ise 'korkutucu' kelimesinin doğru doğru olduğunu düşündüklerini ifade etti. Ankete katılanların yüzde 42'sinin Trump'ın ikinci dönemini "heyecan verici" olarak nitelendirdi.

GÖÇ POLİTİKASI ONAYLANMIYOR

New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlere Trump'ın 'onay oranı' da düştü. Seçmenler, Trump'ın göç konusunu ele alışını değerlendirdi ve yüzde 47 onayladığını, yüzde 51 ise onaylamadığını belirtti.

Donald Trump'ın 2. dönem başkanlığı geçer oy almadı: Kaotik ve korkutucu

RUSYA-UKRAYNA ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ DE TRUMP'A DERT

Trump'ın en düşük onay oranları, seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve MS-13 çetesi üyesi olduğu iddia edilen Kilmar Abrego Garcia'nın sınır dışı edilmesiyle ilgili yaklaşımı sorulduğunda geldi. Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşını ele alış biçimini yalnızca %35 onaylarken, Abrego Garcia'yı içeren davayı %31 onaylıyor. Başkanın her iki konuda da net onay notu -21 puandı.

Donald Trump'ın 2. dönem başkanlığı geçer oy almadı: Kaotik ve korkutucu

TRUMP'I ONAYLAMAYANLAR YARIDAN FAZLA

Seçmenlerin yarısından azı Trump'ın federal hükümeti (yüzde 44), ekonomiyi (yüzde 43), ticareti (yüzde 42) ve dış çatışmaları (yüzde 40) yönetme biçiminden memnun. Genel olarak, Trump'ın Oval Ofis'teki görevini şu ana kadar onaylayanların oranı %42 iken, onaylamayanların oranı %54 oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya beşik gibi sallanırken süper yanardağ alarm verdi! Bir dizi deprem uykuları kaçırdı
Papa Francis'in cenaze töreninde Trump ve Zelenskiy görüşmesi

Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump ne zaman göreve başladı?
Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve resmen başladı.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.