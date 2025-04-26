Donald Trump'ın 2. dönem başkanlığı geçer oy almadı: Kaotik ve korkutucu

ABD'de geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir anket sonuçları yayımlandı. Ankete göre, seçmenlerin yarısından fazlası Başkan Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığını 'kaotik' ve 'korkutucu' buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz 5 Kasım'daki seçimlerde rakibi Kamala Harris'i eledi ve 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk olarak Joe Biden politikalarını ortadan kaldırdı. ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump, bazı kararlarıyla ise oldukça eleştirildi. ABD'de son yapılan anket ise seçmenin yüzde 66'sının Trump'ın ikinci dönem başkanlığını 'kaotik' ve 'korkutucu' bulduğunu ortaya çıkardı.

TRUMP'IN İLK 3 AYI MASAYA YATIRILDI

Cumhuriyetçi seçmenlerin beredeyse yarısı (yüzde 47), bağımsızların yüzde 75'i, Trump'ın koltuğa oturduğu ilk 3 ayı 'kaotik' olarak değerlendirdi. Cumhuriyetçilerin yüzde 36'sı ve bağımsızların yüzde 61'i ise 'korkutucu' kelimesinin doğru doğru olduğunu düşündüklerini ifade etti. Ankete katılanların yüzde 42'sinin Trump'ın ikinci dönemini "heyecan verici" olarak nitelendirdi.

GÖÇ POLİTİKASI ONAYLANMIYOR

New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlere Trump'ın 'onay oranı' da düştü. Seçmenler, Trump'ın göç konusunu ele alışını değerlendirdi ve yüzde 47 onayladığını, yüzde 51 ise onaylamadığını belirtti.

RUSYA-UKRAYNA ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ DE TRUMP'A DERT

Trump'ın en düşük onay oranları, seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve MS-13 çetesi üyesi olduğu iddia edilen Kilmar Abrego Garcia'nın sınır dışı edilmesiyle ilgili yaklaşımı sorulduğunda geldi. Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşını ele alış biçimini yalnızca %35 onaylarken, Abrego Garcia'yı içeren davayı %31 onaylıyor. Başkanın her iki konuda da net onay notu -21 puandı.

TRUMP'I ONAYLAMAYANLAR YARIDAN FAZLA

Seçmenlerin yarısından azı Trump'ın federal hükümeti (yüzde 44), ekonomiyi (yüzde 43), ticareti (yüzde 42) ve dış çatışmaları (yüzde 40) yönetme biçiminden memnun. Genel olarak, Trump'ın Oval Ofis'teki görevini şu ana kadar onaylayanların oranı %42 iken, onaylamayanların oranı %54 oldu.