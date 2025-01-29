Donald Trump'ın A Takımı'na suikast planı: ABD'de bir kişi gözaltında

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

29 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:30

Donald Trump'ın A Takımı'na suikast düzenlemeyi planlayan bir ABD'de gözaltına alındı. Şüphelinin hedefinde Trump yönetiminde görevli bakanlar ve Cumhuriyetçi Partinin üst düzey yetkilisi olduğu öne sürüldü.

Donald Trump'ın bakanları ve Cumhuriyetçi Parti'nin üst düzey yetkilisi hedef tahtasına alındı. New York Times'ın ilgili polisin ABD Bölge Mahkemesine verdiği ifadesine dayandırdığı haberinde, Ryan Michael English adlı şüphelinin, Kongre Binası'nın güney girişi yakınlarında bulunan polis memuruna, Hazine Bakanı Scott Bessent'i öldürmek istediğini söylemesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi. KESİCİ ALET VE MOLOTOF TAŞIYORDU Polisin ifadesinde, şüphelinin, yakalandığı esnada üzerinde kesici aletle molotof kokteyli taşıdığı ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yönelik suikast planları da yaptığı kaydedildi. Yasa dışı ateşli silah bulundurmak ve Kongre Binası arazisinde tehlikeli patlayıcı madde taşımakla itham edilen English, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. İlgili Haberler Trump'ın niyeti Suriye'den çekilmek İsrail'in ise kalıcı olmak! Dengeler değişiyor Çalışan sayısını da parayla azaltıyor: Trump'tan istifa edene 7 maaş teklifi