Donald Trump'ın canlı yayın teklifine Kamala Harris'ten onay çıktı! Tarih belli oldu 

08 Ağustos 2024 23:34 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 23:36

Donald Trump duyurdu, tarih belli oldu! Kamala Harris ile kozlarını paylaşacaklar

Donald Trump duyurdu, tarih belli oldu! Kamala Harris ile kozlarını paylaşacaklar

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, rakibi Harris'le canlı yayına çıkmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten cevap beklediğini ifade etmişti.

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü performans sergilediğini iddia etti.

HARRİS'TEN TEKLİFE ONAY ÇIKTI

ABC News kanalından yapılan açıklamada Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğu duyuruldu.

Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.