Donald Trump'ın ekibinde bir Türk! Ünlü cerrah Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz bakanlıkta görev alacak

Uzun bir süredir ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz, Donald Trump'ın ekibinde yer alacak. Trump, Seval Öz'ü Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdi. Trump daha önce de Mehmet Öz'ü Sağlık Sigortası Departman Başkan adayı olarak göstermişti.

Seval Öz, göreve gelirse bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabilir. Öz, otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlığa sahip.

SEVAL ÖZ KİMDİR?

Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi Seval Öz 1961 doğumlu. Öz, 2011 yılında ABD San Francisco’daki Google’ın merkezinde müdür olarak çalışıyordu. Öz, Welleslely Koleji'ni bitirdi ve sonra da The Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik eğitimi aldı. Seval Öz, kendisiyle ilgili bilgi verirken, "Uzun yıllar New York’ta bankacılık yaptım. Özellikle yatırım bankacılığı alanında uzmanım. San Francisco’ya yerleştikten sonra finans şirketlerinde çalışmaya başladım. Rüya doğunca dört yıl mesleğime ara verdim. Bu sırada ağabeyim Mehmet Öz ile ABD’deki çocukların sağlık eğitimleriyle ilgili bir projeye başladım." demişti.

Öz, Türkiye'ye sık sık geldiğini anlatırken de, "Kuşkusuz en çok annemi, babamı, arkadaşlarımı özlüyorum. Boğaz ve Kapalıçarşı’yı çok seviyorum. Halıcılar, kumaşçılara gider alışveriş yaparım. Gümüşçülere, bakırcılara uğrarım. Arada bir baklava kaçamağı yapıyorum." diye konuşmuştu.

Seval Öz, otomotiv devi Continental’da Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümünün CEO’su idi. Öz, kariyerinde ayrıca GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da görev aldı. Öz, sivil toplum tarafında da aktif ve Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu’nda görev üstleniyor. Kadınların teknolojideki liderliği hakkında sık sık sunumlar yapan Öz, Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.