Donald Trump'ın göçmen politikası: ABD'de Türk çifte sebepsiz gözaltı! Dükkanları da mühürlendi

ABD'nin New Jersey eyaletinde 17 yıldır yaşayan ve Yeşil Kart (Green Card) bekleyen Türk vatandaşları Cemal ve Emine Emanet çifti, hiçbir sebep gösterilmeden Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerince gözaltına alındı. Türk yemekleri sattıkları işletmeleri ise mühürlendi.

ABD'de yeniden Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla değişen göçmen politikaları Türkleri de vurdu. 2008 yılından beri ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Cemal ve Emine Emanet çiftinin Türk yemekleri sattıkları dükkanlarına 25 Şubat Salı günü Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polisleri uzun namlulu silahlarla baskın düzenledi.

Kelepçelenen Emanet çifti, düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezine götürüldü, Türk yemekleri satılan işletmeleri ise mühürlendi.

Bir gün sonra elektronik kelepçe takılarak salıverilen Cemal Emanet, yaşadıklarını anlattı.

HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Eşi Emine Emanet ile hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındıklarını belirten Cemal Emanet, elektronik kelepçe takılarak bir gün sonra serbest bırakıldığını ancak eşi Emine Emanet'in halen gözaltı merkezinde tutulduğunu ifade etti. Emanet, yaşadıkları muamelenin ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin "keyfi uygulaması" olduğunu söyledi.

YEŞİL KART BEKLİYORLARDI

ABD'de yüksek lisans yaptıktan sonra doktora çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Emanet, aynı zamanda New Jersey'de bir dini kurumdaki görevi nedeniyle yeşil kart başvurusunda bulunduğunu fakat 9 senedir başvurusunun "ne onaylandığını ne de reddedildiğini" belirtti.



Emanet, Trump göreve başlamadan önce bir avukata sorduğunu belirterek "Avukatım, Trump'ın ilk etapta suça karışmış düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini söylediğini ve bizim için böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını belirtmişti." dedi.

Olay sabahı polislerin "büyük silahlarla gelip etrafını sardığını" ifade eden Emanet, polislerin eşiyle kendisini "sırf eziyet olsun" diye eyaletin göçmenlik merkezine götürdüklerini dile getirdi. Emanet, muhtemelen "şikayet kurbanı" olduklarını söyledi.

EMİNE EMANET HALA GÖZALTINDA

Oğulları Muhammet Emanet ise anne ve babasının polis tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan gözaltına alındığını ve annesinin "suçsuz yere" halen gözaltı merkezinde tutulduğunu söyledi.

Emanet, annesinin salıverilmesi için uğraştıklarını belirtti.



Avukatların ve yerel yöneticilerin girişimlerin yetersiz kalması durumunda annesinin 3 haftaya kadar içeride kalabileceğini ifade eden Emanet, "Evde 15 yaşında hem Amerikan vatandaşı hem de otizmli bir kardeşim var. Onun bir küçüğü yine Amerikan vatandaşı bir de kız kardeşim var." diye konuştu.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Bölge sakinleri de Türk çiftin işlettiği lokantanın önünde toplanarak Emanet çiftine destek verdi. Trump yönetiminin katı göçmenlik politikasını eleştiren komşular, lokantanın camına "Sizinleyiz" ve "Yalnız değilsiniz" gibi destek mesajları yazdı. Bazı müşteriler, Türk ailenin, lokantalarına gelen evsiz ve engelli herkese ücretsiz yemek ikram ettiğini söyledi.

Çevre sakinleri, Trump yönetimin çevresini güzelleştiren insanları değil, gerçek suçluları tutuklaması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden Emanet çifti için kampanya başlatan bölge sakinleri, kısa sürede 200 bin doların üzerinde yardım topladı.

TRUMP'IN GÖÇMEN POLİTİKASI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.



Trump yönetimi, polise, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi vermişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.