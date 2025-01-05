Donald Trump'ın göreve başladığı gün ABD bayrakları yarıya kadar inik olacak! Yeni başkan bu karara adeta ateş püskürdü

05 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 11:31

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, göreve başlayacağı 20 Ocak'ta bayrakların yarıya kadar indirilmiş olmasına isyan etti. Kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan açıklama yapan Trump'ın hedefinde yine demokratlar vardı.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen seçimden Donald Trump zaferle çıktı. Başkan Joe Biden'dan 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump'ın yemin töreninde ise ABD bayrakları yarıya inmiş bir halde olacak. Bayrakların yarıya kadar inmesinin yeni Başkan Trump'ın görev süreciyle bir alakası olmasa da bu durum onu sinirlendirdi.

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan bu karara isyan etti. Yeni Başkan, ''Demokratlar benim yemin törenim sırasında muhteşem Amerikan bayrağımızın indirilmesi ihtimalinden çok mutlular'' ifadelerini kullandı.

SEBEP JIMMY CARTER'IN ÖLÜMÜ

ABD Başkanlarından Jimmy Carter'ın 29 Aralık'ta ölümü nedeniyle yarıya indirilen bayraklar 30 gün boyunca bu şekilde kalacak. Kararı ise başkanlık görevini devredecek olan Joe Biden verdi. Trump bu yüzden demokratları hedef alırken ABD bayrağının “yeni bir başkanın yemin töreni sırasında ilk kez yarıya indirileceğini” belirtti.

Trump, ''Kimse bunu görmek istemiyor ve hiçbir Amerikalı bundan mutlu olamaz. Bakalım nasıl olacak.'' dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Karen Jean-Pierre kararı yeniden gözden geçirme planları olmadığını söyledi.