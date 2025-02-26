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 | Mutluhan Yildiz

Donald Trump'ın hedefi tekrarladı; Kanada! Ülkenin başbakanına 'vali' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın ABD’ye katılması gerektiği yönündeki görüşünü bir kez daha dile getirdi. Trump, “Kanada’nın 51. eyaletimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Böylece gümrük vergileri ve diğer engeller ortadan kalkar. Ayrıca onlara askeri koruma da sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau'a 'vali' diyerek hitap etti.

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Donald Trump'ın hedefi tekrarladı; Kanada! Ülkenin başbakanına 'vali' dedi
KAYNAK:
AFP
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 21:45

Kanada’nın ABD’nin 51’inci eyaleti olması gerektiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Söylemini tekrarlayan Trump, "Ben de Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğini söylüyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir şey yok. Ve onlara askeri koruma verelim diyorum" diyerek konuştu.

KANADA BAŞBAKANINA 'VALİ' DEDİ!

Beyaz Saray'da düzenlediği ve dua ile başlayan Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iyi biri olduğunu ifade ederek, "Bence çok iyi bir adam. Ben ona Vali Trudeau diyorum" ifadelerini kullandı.

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"AB, ABD'Yİ MAHVETMEK İÇİN KURULDU"

Avrupa Birliği'nin ABD'yi mahvetmek için kurulduğunu öne süren ABD Başkanı, "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" dedi.

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Trump, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün kontrolünün yeniden ABD’ye devredilmesi için çalışacaklarını belirterek, "Afganistan'a milyarlarca dolar veriyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Bagram'ı Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden tutacağız, çünkü Çin'in nükleer füzelerini ürettiği yere tam bir saat uzaklıkta" dedi.

"PUTİN TAVİZ VERECEK"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacağını ifade ederek, "Eğer biz seçilmeseydik, bu yönetim seçimleri büyük bir farkla kazanmasaydı, savaşın uzun süre devam edeceğine ve Putin'in her şeyi ele geçirmek isteyeceğine inanıyorum" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump ne zaman göreve başladı?
Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başladı.
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