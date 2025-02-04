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Donald Trump'ın istediği oldu: Azılı suçluların para karşılığında kalacağı ülke belli oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Şubat 2025 10:58 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:28

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına El Salvador cevap verdi. ABD'den sınır dışı edilen suçlular, para karşılığında El Salvador'daki bir hapishanede tutulacak. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın para karşılığında azılı suçluları ülkesinden gönderme  isteği karşılık buldu. El Salvador, Trump'ın bu sözleri üzerine ABD'ye teklif sundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile bir araya geldi. Coattepeque'de Bukele'nin konutunda gerçekleştirilen ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Donald Trump'ın istediği oldu: Azılı suçluların para karşılığında kalacağı ülke belli oldu - 1. Resim

''DOSTÇA TEKLİF''

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bukele'nin ABD vatandaşlığı bulunan veya oturuma izni olan tehlikeli suçluları da kabul etmeyi teklif ettiğini ifade ederek, "Hiçbir ülke daha önce böyle dostça bir teklifte bulunmamıştı. Kendisine minnettarız. Bugün erken saatlerde Başkan Trump ile bu konu hakkında konuştum" dedi.

Donald Trump'ın istediği oldu: Azılı suçluların para karşılığında kalacağı ülke belli oldu - 2. Resim

Bukele konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'ye hapishane sisteminin bir kısmını dış kaynak olarak kullanma fırsatı sunduk. Sadece hüküm giymiş suçluları (ABD vatandaşları dahil) bir ücret karşılığında mega hapishanemize (CECOT) almaya hazırız. Ücret, ABD için nispeten düşük ancak bizim için önemli olacak ve tüm hapishane sistemimizin sürdürülebilir olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın istediği oldu: Azılı suçluların para karşılığında kalacağı ülke belli oldu - 3. Resim

EL SALVADOR HAPİSHANELERİNİN KÖTÜ ÜNÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan bir açıklamada, El Salvador'daki hapishanelerin "sert ve tehlikeli" olduğu belirtiliyor. Aşırı kalabalık olan hapishanelerin mahkumların sağlığı ve hayatları için ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, birçok tesiste sanitasyon, içme suyu, havalandırma, sıcaklık ve aydınlatmanın yetersiz olduğu veya hiç olmadığı ifade ediliyor.

Donald Trump'ın istediği oldu: Azılı suçluların para karşılığında kalacağı ülke belli oldu - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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