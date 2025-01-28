Donald Trump her şeyi parayla çözebileceğinden emin: Ücretini verelim azılı suçlulara başka ülkeler baksın

28 Ocak 2025 08:53 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:14

ABD Başkanı Donald Trump, para karşılığında azılı suçluları ülkesinden göndermeyi düşündüğünü söyledi. 'Küçük bir ücret' karşılığında bunu yapabileceklerini söyleyen ABD'nin yeni Başkanı, Panama Kanalı'ndan ise vazgeçmediğini vurguladı.

Donald Trump istedi, hepsi durdu: ABD'den diğer ülkelere 1 dolar bile verilemeyecek

Donald Trump istedi, hepsi durdu: ABD'den diğer ülkelere 1 dolar bile verilemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi politika toplantısında yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Panama Kanalı'ndan vazgeçmediğini vurgulayan Trump, "Çin aslında onu ele geçirdi ve biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Panama Kanalı’nı "şimdiye kadar inşa edilmiş en karlı şeylerden biri" olarak nitelendiren Trump, kanalın kontrolünü Panama’ya veren 1977 tarihli ABD-Panama anlaşmasını eleştirdi.

''ÜLKEMİZDEN KOVUYORUZ''

Amerika'nın altın çağının resmen başladığını söyleyen Başkan Trump, ülkenin güvenliği için yasa dışı göçmenler ve azılı suçlular için de planları olduğunu söyledi. Trump, "Yasa dışı yabancı suçluların izni sürüyor, onları gözaltına alıyor ve ülkemizden kovuyoruz. Bunun için özür dilemiyoruz ve çok hızlı ilerliyoruz" dedi.

Yalnızca suç kaydı bulunan kaçak göçmenleri değil, ABD'li şiddet yanlısı azılı suçluları da ülkeden uzaklaştırmayı umduğunu vurgulayan Trump, "Bu şiddet yanlısı sabıkalıları ülkemizde istemiyorum, tıpkı diğer ülkelerden gelen ve kötü davranışlarda bulunan yasa dışı yabancıları istemediğim gibi" şeklinde konuştu.

''ÇOK KÜÇÜK BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA...''

"Birçok kez tutuklandılarsa, tekrar tekrar suça karıştılarsa, ülkemizden gitmelerini istiyorum" diyen Trump, "Umarım onları ve diğerlerini ülkemizden def etmek için onay alırız ve çok küçük bir ücret karşılığında yabancı bir ülkeye götürülüp başkaları tarafından bakılmalarına izin veririz" ifadelerini kullandı. Trump, bunun gerçekleşmesi halinde federal hükümetin özel hapishaneleri kullanmak zorunda kalmayarak tasarruf edeceğini vurguladı.

''DOĞUMLA VATANDAŞLIK KÖLE ÇOCUKLARI İÇİNDİ''

Göreve gelir gelmez imzaladığı göçmen ailelerin ABD topraklarında doğmuş çocuklarına vatandaşlık verme uygulamasını sonlandıran kararnameyi savunan Trump, karşı olduğu uygulamanın göçmen çocukları için değil çok önceleri köle çocukları için yürürlüğe konulduğunu iddia etti.

"Eğer bakarsanız, bu gerçekten köle çocuklarına yönelikti. Herkesin uçakla ülkemize gelmesi veya dünyanın dört bir yanından sınırları aşarak vatandaş olacaklarını düşünmesi amaçlanmamıştı” diyen Trump, "Umarım mahkemeler bunu bir noktada anlarlar” ifadelerini kullandı.