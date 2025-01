Donald Trump'ın bilinmeyenleri! En yakınındaki isim anlattı: Melania Trump ile kriz iddiası

27 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 12:55

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası boyunca yanından ayırmadığı Siggy Flicker, yeni başkanın bilinmeyenlerini anlattı. Trump'ın asla alkol kullanmadığı fakat diyet koladan da vazgeçemediği, First Lady Melania Trump ile ilişkisine kadar birçok detay yer aldı.

Donald Trump'ın, ABD​'de yeniden başkanlık koltuğuna oturmadan önce seçim kampanyası boyunca yanından ayrılmayan Siggy Flicker, yeni başkanın bilinmeyenlerini anlattı. Alman basınından Bild'e açıklamalarda bulunan Flicker, seçim sürecinde, Trump'ın yanında çokça vakit geçirdiğini, bazen onunla seyahat ettiğini bazen ise resmi toplantılara katıldığını söyledi.

Donald Trump ile ilk kez 2017 yılında tanıştığını söyleyen Flicker, ''Donald Trump doğruları söyleyen insanları takdir eder. Ben fikirlerimi doğrudan ifade etmemle tanınıyorum ve bu yüzden hemen anlaştık.'' dedi.

''TRUMP BİR MÜZİK TUTKUNU''

Trump'ın büyük bir müzik aşığı olduğunu söyleyen Flicker, ABD Başkanı'nın özel jeti Air Force One'da çok rahat olduğunu ve önünde dev bir televizyon bulunduğunu belirtti. Flicker, “Operadaki Hayalet onun favorisi. Her seyahatimizde müzikaldeki şarkılardan birini çalıyordu.” dedi. Trump'ın Sinead O'Connor'ın "Nothing Compares 2 U" isimli şarkısını ve Guns N' Roses'dan November Rain'i sevdiği belirtilirken ayrıca James Brown'dan I Feel Good'u da sık sık çaldığı belirtildi.

''ALKOL KULLANMIYOR''

Trump'ın alkol kullanmadığını bu yüzden uçakta da sadece alkolsüz içecekler servis edildiğini, en sevdiği içeceğin ise diyet kola olduğunu söyledi.

Uçuşlarda genel olarak hamburger yediğini söyleyen Flicker, "Dönüş yolunda mutlaka McDonald's oluyor." dedi. Trump'ın 'krallar gibi yolculuk ettiğini' söyleyen Flicker, uçakta fındık, cips ve şekerleme servisinin de olduğunu da anlattı.

''MELANIA TRUMP'A BÜYÜK SAYGI DUYUYOR''

Flicker, Trump kendisi ile görüşmek isteyenlerin yanına oturttuğunu çünkü karşıdaki koltuğun olsa olmasa da her zaman Melania Trump'a ait olduğunu söyledi. Flicker, “Kendisine ait bir koltuğu var ve evrakları da hemen yanında. Ancak karşısındaki koltuk her zaman boş, çünkü orası First Lady Melania Trump'ın koltuğu. Seyahatte olsun ya da olmasın, kimse onun koltuğuna oturmuyor.” diye konuştu.

Melania Trump ile Başkan​ Trump'ın arasında bir kriz olmadığını söyleyen Flicker, ''Onun elini tutuşunu ya da ona hayranlıkla bakışını göremiyorlar. Melania, Donald Trump'ın hayatındaki en saygıdeğer kişi.'' dedi.