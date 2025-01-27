Donald Trump'ın yaptırım kararı geri adım attırdı: Kolombiya yasa dışı göçmenleri kısıtlamasız kabul edecek

27 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:57

Kolombiya ile ABD arasında çıkan göçmen krizi çözüme kavuştu. Donald Trump'ın yaptırım kararı Kolombiya'ya geri adım attırdı. Kolombiya Hükümeti, ABD'den geri gönderilen tüm yasa dışı göçmenleri kısıtlama ve gecikme olmaksızın kabul edecek.

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Kolombiya’nın düzensiz göçmenleri taşıyan ABD​ uçaklarının inişine izin vermemesiyle başlayan kriz son buldu. Kolombiya​'nın reddine karşılık ABD'nin yaptırım kararı geri adım attırdı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Kolombiya Hükümeti, ABD askeri uçakları ve ABD’den geri gönderilen tüm yasadışı göçmenlerin kısıtlama veya gecikme olmaksızın kabul edilmesi de Başkan Trump'ın tüm şartlarını kabul etmiştir” denildi.

Kolombiya’ya gümrük vergisi ve yaptırım uygulanmasını öngören taslak kararların, anlaşmaya uyulması halinde imzalanmayacağı ve yedekte tutulacağı belirtilen açıklamada, “Bugün yaşananlar Amerika'ya yeniden saygı duyulduğunu tüm dünyaya açıkça göstermektedir. Başkan Trump, dünyanın diğer tüm ülkelerinden, ABD'de yasadışı olarak bulunan vatandaşlarının sınır dışı edilmesini kabul etmeleri konusunda tam bir iş birliği beklemektedir” ifadeleri kullanıldı.

SINIR DIŞI EDİLENLER KABUL EDİLECEK

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo sınır dışı edilen Kolombiyalıları taşıyan ABD uçaklarının girişinin engellenmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ''Sınır dışı edilerek geri dönen Kolombiyalıları kabul etmeye devam edeceğiz. Kolombiya hükümeti, bu sabah sınır dışı uçuşlarıyla ülkeye gelecek olan Kolombiyalıların geri dönüşünü kolaylaştırmak üzere başkanlık uçağını hazır bulundurmaktadır'' dedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Murillo ve Kolombiya'nın ABD Büyükelçisi iki hükümet arasında diplomatik notaların değişimine yol açan anlaşmaları takip etmek için önümüzdeki günlerde Washington'a seyahat edecekler.

TRUMP'IN YAPTIRIM KARARI GERİ ADIM ATTIRDI

Kolombiya, düzensiz göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının ülkeye inişine izin vermemiş, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da ABD’nin sınır dışı etme uygulamalarını kınayarak, göçmenlere suçlu gibi muamele edildiğini savunmuştu. Kolombiya’nın bu adımının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yönetimine Kolombiya aleyhinde acil ve kararlı misilleme tedbirleri alma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump, “ABD’ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak ve bu oran, bir hafta içinde yüzde 50’ye yükselecek. Kolombiya hükümet yetkilileri, tüm müttefikleri ve destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptali uygulanacak. Kolombiya hükümetindeki tüm parti üyelerine, aile üyelerine ve destekçilerine vize yaptırımları uygulanacak. Ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimleri sıkıştırılacak. Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) gereğince hazine, bankacılık ve finansal alandaki yaptırımlar tam kapasiteli olarak uygulanacak” ifadelerini kullanmıştı.