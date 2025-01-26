Trump'ın sert yaptırım tehdidi sonuç verdi: Göçmen konusunda geri adım

26 Ocak 2025 23:36 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:41

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi ve yaptırım tehditleri, Kolombiya’nın göçmen uçaklarına yönelik kararını değiştirmesine neden oldu. Kolombiya, ABD’nin sınır dışı ettiği göçmenleri taşıyan uçaklara iniş izni vermeyeceğini açıklamış, Trump’ın sert çıkışları sonrası bu tavırdan geri adım atmıştı

Donald Trump'ın övgü dolu sözlerine karşılık su altından füze! Bu kez kolay olmayacak

Donald Trump'ın övgü dolu sözlerine karşılık su altından füze! Bu kez kolay olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenleri taşıyan ABD askeri uçaklarının inişine izin vermeyen Kolombiya’ya yönelik sert yaptırım tehditlerinde bulundu. Trump​, Kolombiya​ Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun kararını “ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan bir adım” olarak nitelendirerek, Kolombiya’yı gümrük vergisi​ ve yaptırımlarla hedef aldı.

KOLOMBİYA'DAN GÖÇMEN UÇAKLARINA RET

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin düzensiz göçmenleri sınır dışı etme politikasını sert bir dille eleştirerek, bu göçmenlere suçlu muamelesi yapıldığını savundu. Petro, “ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu gibi davranamaz. Göçmenlerin topraklarımıza girişine izin vermiyoruz. Öncelikle göçmenlere saygılı bir protokol oluşturulmalıdır” dedi. Petro, ayrıca Kolombiya’da göçmenlik statüsü bulunmayan 15 bin 660 ABD vatandaşının yaşadığına dikkat çekti.

TRUMP'TAN MİSİLLEME TALİMATI

Kolombiya’nın bu kararına tepki gösteren Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun kararı, ABD’nin kamu güvenliğini tehlikeye atmıştır. Bu nedenle, Kolombiya’ya karşı acil ve kararlı misilleme tedbirleri alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Trump, Kolombiya’ya yönelik planlanan yaptırımları şu şekilde sıraladı:

ABD’den ithal edilen tüm Kolombiya mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak, bu oran bir hafta içinde yüzde 50’ye yükselecek.

Kolombiya hükümet yetkilileri, destekçileri ve ailelerine seyahat yasağı ve vize iptali getirilecek.

Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimleri artırılacak.

Bankacılık ve finans alanında tam kapasiteli yaptırımlar uygulanacak.

Trump ayrıca, “Bu sadece bir başlangıç. Kolombiya hükümetinin yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.