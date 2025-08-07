Seda Sayan'ın mal varlığı ortaya çıktı! Kira geliri dudak uçuklattı

Oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık yapan Seda Sayan, son olarak kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten evliliğiyle gündem oldu. Bir süredir Dubai'de yaşayan Seda Sayan'ın mal varlığı da gündem oldu.

SEDA SAYAN KİRA GELİRLERİNDEN SERVET KAZANIYOR

Seda Sayan bu kez sahip olduğu devasa mal varlığıyla gündeme geldi. İddialara göre, sanatçının sadece İstanbul'da 30'a yakın daire ve dükkânı bulunuyor. Yatırımlarını gayrimenkulde değerlendiren Seda Sayan'ın kirada bulunan gayrimenkullerinden aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL'den fazla olduğu öne sürülüyor.

İstanbul'un dışında İngiltere'nin başkenti Londra ve Amerika'nın gözde şehirlerinden Miami'de evleri bulunan Seda Sayan'ın, Bodrum'da da 3 lüks villasının olduğu ifade ediliyor.

Seda Sayan geçtiğimiz gün kardeşini bakım evine yatırmak zorunda olduklarını söyledi ve bu durum hakkında; "Kardeşlerimden birini mecburen bakım evine yatırdık. Kardeşimin çocukları ve eski eşi gerçekten çok efor sarfetti. Ancak çok uğraştık, çok emek verdik. Ancak zamanla bu durum baş edilemez bir hal aldı. Kardeşim Alzheimer hastasıydı ve sürekli kaçıyordu. Onu sokaklardan topluyorduk." dedi.

Kardeşine çok iyi bakıldığını belirten Seda Sayan, "Kardeşim şu an bakım evinde ve her ihtiyacı karşılanıyor. Ambulans kapısında, sürekli kontrolleri yapılıyor. Kardeşim gayet güvenli bir yerde. En azından ne halde olduğunu, durumunun iyi olduğunu biliyoruz." dedi.