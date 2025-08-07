Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Seda Sayan'ın mal varlığı ortaya çıktı! Kira geliri dudak uçuklattı

Açıklamalarıyla adından söz ettiren Seda Sayan, bu kez ise mal varlığıyla gündem oldu. İstanbul, Londra ve Miami'de evi bulunan Seda Sayan'ın aylık kira getirisi de dudak uçuklattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Seda Sayan'ın mal varlığı ortaya çıktı! Kira geliri dudak uçuklattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 16:58

Oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık yapan , son olarak kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten evliliğiyle gündem oldu. Bir süredir 'de yaşayan Seda Sayan'ın mal varlığı da gündem oldu.

SEDA SAYAN KİRA GELİRLERİNDEN SERVET KAZANIYOR

Seda Sayan bu kez sahip olduğu devasa mal varlığıyla gündeme geldi. İddialara göre, sanatçının sadece 'da 30'a yakın daire ve dükkânı bulunuyor. Yatırımlarını gayrimenkulde değerlendiren Seda Sayan'ın kirada bulunan gayrimenkullerinden aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL'den fazla olduğu öne sürülüyor.

Seda Sayan'ın mal varlığı ortaya çıktı! Kira geliri dudak uçuklattı

İstanbul'un dışında İngiltere'nin başkenti ve Amerika'nın gözde şehirlerinden Miami'de evleri bulunan Seda Sayan'ın, Bodrum'da da 3 lüks villasının olduğu ifade ediliyor.

Seda Sayan'ın mal varlığı ortaya çıktı! Kira geliri dudak uçuklattı

Seda Sayan geçtiğimiz gün kardeşini bakım evine yatırmak zorunda olduklarını söyledi ve bu durum hakkında; "Kardeşlerimden birini mecburen bakım evine yatırdık. Kardeşimin çocukları ve eski eşi gerçekten çok efor sarfetti. Ancak çok uğraştık, çok emek verdik. Ancak zamanla bu durum baş edilemez bir hal aldı. Kardeşim Alzheimer hastasıydı ve sürekli kaçıyordu. Onu sokaklardan topluyorduk." dedi.

Seda Sayan'ın mal varlığı ortaya çıktı! Kira geliri dudak uçuklattı

Kardeşine çok iyi bakıldığını belirten Seda Sayan, "Kardeşim şu an bakım evinde ve her ihtiyacı karşılanıyor. Ambulans kapısında, sürekli kontrolleri yapılıyor. Kardeşim gayet güvenli bir yerde. En azından ne halde olduğunu, durumunun iyi olduğunu biliyoruz." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına anne Kadriye Deniz de dahil oldu! Samar Dadgar'ı suçladı "O villaları yakarım" dedi
ETİKETLER
#seda sayan
#gayrimenkul
#Londra
#kira geliri
#dubai
#İstanbul
#Mal_varlığı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.