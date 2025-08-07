Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına anne Kadriye Deniz de dahil oldu! Samar Dadgar'ı suçladı "O villaları yakarım" dedi

Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz, birlikte inşa ettikleri villalar nedeniyle mahkemelik oldu. İki kardeş birbirleri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulunurken, anne Kadriye Özcan ilk kez konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına anne Kadriye Deniz de dahil oldu! Samar Dadgar'ı suçladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 14:46

, mahkemelik olan oğulları ile Ercan Deniz arasındaki kavgada sessizliğini bozdu. Kadriye Deniz; "Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın" dedi

KADRİYE DENİZ, GELİNİ SAMAR DADGAR'I SUÇLADI

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, abisi ile yaptırdıkları villalar nedeniyle birbirine girmiş ve iki kardeş mahkemelik olmuştu. Özcan Deniz, annesi ve kardeşini hayatından çıkardığını söyleyerek açıklamasıyla dikkat çekti.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına anne Kadriye Deniz de dahil oldu! Samar Dadgar'ı suçladı "O villaları yakarım" dedi

Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu. Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına anne Kadriye Deniz de dahil oldu! Samar Dadgar'ı suçladı "O villaları yakarım" dedi

Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına anne Kadriye Deniz de dahil oldu! Samar Dadgar'ı suçladı "O villaları yakarım" dedi

SAMAR DADGAR İLE ERCAN DENİZ BİRBİRİNE GİRDİ

Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Ercan Deniz kardeşiyle birlikte yürüttükleri şirkete ait butik otelleri kiraya vermek isteyince Özcan Deniz'in eşi 'da müdahale geldi.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına anne Kadriye Deniz de dahil oldu! Samar Dadgar'ı suçladı "O villaları yakarım" dedi

Ercan Deniz yaşananları, "Beni kastederek ve benim uzaklaştırma kararım olduğunu söyleyerek 'Buraya gelirse savcılığa tekrar şikayet ederim' demiş ardında 'Defolun!' diyerek emlakçı ve villayı kiralayacak şahısları içeriye aldırmamış." diyerek yaşananları anlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halit Yukay denizde kayboldu! Seda Bakan'dan duygusal paylaşım geldi
ETİKETLER
#özcan deniz
#samar dadgar
#Aile Kavgası
#Kadriye Deniz
#Ercan Deniz
#Mahkemelik
#Villalar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.