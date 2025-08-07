Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgasına anne Kadriye Deniz de dahil oldu! Samar Dadgar'ı suçladı "O villaları yakarım" dedi

Kadriye Deniz, mahkemelik olan oğulları Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki kavgada sessizliğini bozdu. Kadriye Deniz; "Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın" dedi

KADRİYE DENİZ, GELİNİ SAMAR DADGAR'I SUÇLADI

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, abisi ile yaptırdıkları villalar nedeniyle birbirine girmiş ve iki kardeş mahkemelik olmuştu. Özcan Deniz, annesi ve kardeşini hayatından çıkardığını söyleyerek açıklamasıyla dikkat çekti.

Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu. Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin.

Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

SAMAR DADGAR İLE ERCAN DENİZ BİRBİRİNE GİRDİ

Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Ercan Deniz kardeşiyle birlikte yürüttükleri şirkete ait butik otelleri kiraya vermek isteyince Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'da müdahale geldi.

Ercan Deniz yaşananları, "Beni kastederek ve benim uzaklaştırma kararım olduğunu söyleyerek 'Buraya gelirse savcılığa tekrar şikayet ederim' demiş ardında 'Defolun!' diyerek emlakçı ve villayı kiralayacak şahısları içeriye aldırmamış." diyerek yaşananları anlattı.