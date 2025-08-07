Halit Yukay denizde kayboldu! Seda Bakan'dan duygusal paylaşım geldi

Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için deniz açıldığı teknesi, önceki gün parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ı bulmak için (43) arama - kurtarma çalışmaları sürüyor. Oyuncu Seda Bakan ise yakın arkadaşı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ise üzüntüsünü dile getirdi.

SEDA BAKAN'DAN HALİT YUKAY PAYLAŞIMI

Eşi Ali Erel, Halit Yukay ve arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Seda Bakan; "Lütfen bir mucize olsun" ifadelerini kullandı. Bakan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise Yukay'ı arama - kurtarma çalışmaları için takipçilerinden destek istedi.

HALİT YUKAY'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yukay'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Ara-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

HALİT YUKAY KİMDİR?

1982 doğumlu Halit Yukay, denizcilik alanında faaliyet gösteren Mazu Yachts firmasının sahibidir. Şirket, kişiye özel yat üretimi yapmaktadır. Firma lüks yat üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında gösteriliyor.