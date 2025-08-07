Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
28°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray kulübü taziye mesajı yayınladı

Türk futbolunun önemli spikerlerinden bir olan Ümit Aktan, hayatını kaybetti. Eski futbolcu da olan Ümit Aktan için Galatasaray kulübü de taziye mesajı yayınladı.

Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray kulübü taziye mesajı yayınladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 09:49

Türk futbolunun önemli spikerlerinden ve eski futbolcu Ümit Aktan hayatını kaybetti. kulübü ise yayınladığı mesajında, "Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi" ifadelerine yer verildi.

ÜMİT AKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray kulübü yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı.

Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray kulübü taziye mesajı yayınladı

1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz." mesajına yer verildi.

Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray kulübü taziye mesajı yayınladı

ÜMİT AKTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 1949 doğumlu Ümit Aktan, Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır.

Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray kulübü taziye mesajı yayınladı

TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatmıştır. Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sunmuştur. Ayrıca 2007-2014 yılları arasında TGRT Haber'de yayımlanan "Futbol Gecesi" adlı programda yorumculuk yapmıştır

Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray kulübü taziye mesajı yayınladı
