Ümit Aktan hayatını kaybetti! Galatasaray kulübü taziye mesajı yayınladı

Türk futbolunun önemli spikerlerinden ve eski futbolcu Ümit Aktan hayatını kaybetti. Galatasaray kulübü ise yayınladığı taziye mesajında, "Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi" ifadelerine yer verildi.

ÜMİT AKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray kulübü yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı.

1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz." mesajına yer verildi.

ÜMİT AKTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 1949 doğumlu Ümit Aktan, Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır.

TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatmıştır. Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sunmuştur. Ayrıca 2007-2014 yılları arasında TGRT Haber'de yayımlanan "Futbol Gecesi" adlı programda yorumculuk yapmıştır