 Dilek Ulusan

Brad Pitt'in anne acısı! Jane Pitt hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt anne acısıyla sarsıldı. Film çekiminde olan 61 yaşındaki Brad Pitt'in annesi Jane Pitt'in hayatını kaybettiğini öğrenildi.

Brad Pitt'in anne acısı! Jane Pitt hayatını kaybetti
07.08.2025
09:20
07.08.2025
09:20

Dövüş Kulübü, Truva, F1, Bay ve Bayan Smith gibi yapımlarla adını duyuran , Angelina Jolie ile boşanma sürecinde ise zor zamanlar geçirdi. Yeni filminin çekimlerinde olan Brad Pitt, aldığı haberle yıkıldı. Brad Pitt, 81 yaşındaki annesi Jane Pitt, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.

JANE PITT HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak Formula 1 filminde rol alan yıldızı Brad Pitt'inannesi Jane Etta Pitt, 5 Ağustos 2025 Salı günü 84 yaşında hayatını kaybetti. Missouri eyaletinin Springfield kentinde yaşamını sürdüren Jane Pitt'in vefatını TMZ duyurdu.

Brad Pitt'in anne acısı! Jane Pitt hayatını kaybetti

BRAD PITT ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Jane Pitt'in torunu Sydney Pitt, büyükannesinin vefatıyla ilgili, "Eğer Grammy'yi tanıyorsanız onun ne kadar büyük bir kalbi olduğunu da biliyorsunuz demektir. Herkesi ve her şeyi derin bir şekilde umursuyordu. Bana nasıl resim yapacağımı, nasıl güçlü olacağımı, kibar olmayı, en küçük şeylerde bile mutluluk bulmayı öğretti" dedi.

Brad Pitt'in anne acısı! Jane Pitt hayatını kaybetti

Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, birkaç ay önce Savannah Guthrie'nin sunduğu Today Show'a konuk olmuştu. Ünlü oyuncu, programda "Anneme selam söylemeliyim çünkü her sabah seni izliyor" demiş ve annesine "Seni seviyorum" diye seslenmişti.

Brad Pitt'in anne acısı! Jane Pitt hayatını kaybetti
ETİKETLER
#ölüm
#hollywood
#brad pitt
#Jane Pitt
#Ailesel Üzüntü
#Aşama Ve Ötesine
#Magazin
