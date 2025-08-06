Şener Şen Alzheimer oldu iddiası gündem olmuştu! Son hali ortaya çıktı

Magazin yazarı Onur Akay, usta oyuncu Şener Şen’in Alzheimer hastalığına yakalandığını duyurdu. Türk sinemasının ustası Şener Şen ise konuyla ilgili "Sağlığım gayet yerinde ve zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız, içime sinen bir senaryo ile karşılaştığım anda da yeniden izleyicilerimle buluşacağım" dedi.

83 yaşındaki Şener Şen haziran ayında da oyunculuğu bıraktığına yönelik iddialar nedeniyle gündeme gelmişti. Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyunu sonrası basın mensupları tarafından görüntülenmişti.

FOTOĞRAFLA CEVAP

Ünlü ismin menajeri Gülden Avşaroğlu Şener Şen ile yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayarak, ''Sağlığı yerinde, keyfimiz şahane! Yalan haberlere itibar etmeyiniz'' notunu düştü.

ŞENER ŞEN KİMDİR?

26 Aralık 1941’de Adana’da dünyaya gelen Şener Şen, sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda başladı. Kısa sürede sahne performansıyla dikkat çeken oyuncu, 1970’li yıllarda Ertem Eğilmez yapımı filmlerle sinema dünyasına adım attı. Özellikle Hababam Sınıfı serisindeki Badi Ekrem rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından gelen Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Züğürt Ağa, Çıplak Vatandaş, Namuslu, Muhsin Bey ve Eşkıya gibi filmlerle sinema tarihine damga vurdu.