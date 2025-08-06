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 | Murat Makas

Şener Şen Alzheimer oldu iddiası gündem olmuştu! Son hali ortaya çıktı

Türk sinemasının usta sanatçısı Şener Şen'in 'alzheimer oldu' iddiası gündem oldu. Ünlü ismin menajerinden çıkan haberlere fotoğraflı cevap geldi.

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Şener Şen Alzheimer oldu iddiası gündem olmuştu! Son hali ortaya çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:56

Magazin yazarı Onur Akay, usta ’in hastalığına yakalandığını duyurdu. Türk sinemasının ustası Şener Şen ise konuyla ilgili "Sağlığım gayet yerinde ve zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız, içime sinen bir senaryo ile karşılaştığım anda da yeniden izleyicilerimle buluşacağım" dedi.

Şener Şen Alzheimer oldu iddiası gündem olmuştu! Son hali ortaya çıktı

83 yaşındaki Şener Şen haziran ayında da oyunculuğu bıraktığına yönelik iddialar nedeniyle gündeme gelmişti. Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyunu sonrası basın mensupları tarafından görüntülenmişti.

Şener Şen Alzheimer oldu iddiası gündem olmuştu! Son hali ortaya çıktı

FOTOĞRAFLA CEVAP

Ünlü ismin menajeri Gülden Avşaroğlu Şener Şen ile yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayarak, ''Sağlığı yerinde, keyfimiz şahane! Yalan haberlere itibar etmeyiniz'' notunu düştü.

Şener Şen Alzheimer oldu iddiası gündem olmuştu! Son hali ortaya çıktı

ŞENER ŞEN KİMDİR?

26 Aralık 1941’de Adana’da dünyaya gelen Şener Şen, sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda başladı. Kısa sürede sahne performansıyla dikkat çeken oyuncu, 1970’li yıllarda Ertem Eğilmez yapımı filmlerle sinema dünyasına adım attı. Özellikle serisindeki Badi Ekrem rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından gelen Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Züğürt Ağa, Çıplak Vatandaş, Namuslu, Muhsin Bey ve Eşkıya gibi filmlerle sinema tarihine damga vurdu.

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#oyuncu
#hababam sınıfı
#alzheimer
#şener şen
#Sağlık
#Magazin
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