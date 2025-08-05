Şener Şen Alzheimer hastalığına mı yakalandı? Onur Akay duyurdu, açıklama gecikmedi

Eşkıya, Züğürt Ağa, Kibar Feyzo ve Kabadayı gibi yapımlarla adından söz ettiren usta oyuncu Şener Şen hakkında hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı. Türk sinemasının 83 yaşındaki ustası Şener Şen’in Alzheimer hastalığına yakalandığı öne sürüldü.

ŞENER ŞEN İÇİN DUA İSTEDİ

Magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Şener Şen ile ilgili iddiaları ortaya attı.

Akay, “83 yaşındaki değerli sinema sanatçımız ve Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Şener Şen’in, Alzheimer hastalığına yakalandığını derin bir üzüntü ile öğrendim. Karakter oyunculuğunun en iyi örneklerinden biri olarak gösterilen usta oyuncumuza acil şifalar dilerim. Onun, 61 yıllık unutulmaz mirasını hatırlayıp, dualarla yanında olalım.” ifadelerini kullandı.

Şen, kariyerine nokta koyduğunu açıkladığında, sağlık durumu ve özel hayatıyla ilgili yapılan yorumlara da yanıt vermiş, kararının kişisel bir tercih olduğunu vurgulamıştı.

"HABERLER ÇOK YERSİZ VE ASILSIZ"

Magazin Mahallesi'nde yer alan habere göre Şener Şen, konuyla ilgili "Sağlığım gayet yerinde ve zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız, içime sinen bir senaryo ile karşılaştığım anda da yeniden izleyicilerimle buluşacağım" dedi.

ŞENER ŞEN KİMDİR?

26 Aralık 1941’de Adana’da dünyaya gelen Şener Şen, sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda başladı. Kısa sürede sahne performansıyla dikkat çeken oyuncu, 1970’li yıllarda Ertem Eğilmez yapımı filmlerle sinema dünyasına adım attı. Özellikle Hababam Sınıfı serisindeki Badi Ekrem rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından gelen Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Züğürt Ağa, Çıplak Vatandaş, Namuslu, Muhsin Bey ve Eşkıya gibi filmlerle sinema tarihine damga vurdu.